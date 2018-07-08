老師超佛心！考試開放帶「寫好寫滿」A4小抄 網友點出超殘酷事實

老師超佛心！考試開放帶「寫好寫滿」A4小抄 網友點出超殘酷事實(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

當學生最怕面臨大大小小的考試，得惡補一番才能拿到合格分數。近日大陸浙江工業大學的學生紛紛在微博分享「小抄照」，原來他們有一個傳統「一頁開卷」，就是允許學生在A4大小的白紙上記下重點，在讓他們帶進考場作答；如此佛心的學校讓許多人稱羨，但有一些網友點出殘酷事實，「學渣一樣找不到答案」。

「一頁開卷」的方式在大陸浙江工業大學已實行15年，讓學生帶一張小抄進考場也不算作弊，但僅限於一頁A4紙的重點，不能夠複印、黏貼，只准手寫記下所有重點；校方表示，這種方式主要為了鼓勵學生自主複習、整理考試重點，而不是逼他們填鴨式學習，通通「死記硬背」才能拿高分，他們要測驗的是應用能力不是考專業知識。

最近浙江工業大學分享學生製作的精美小抄，讚嘆「一頁A4簡直像足球場一樣大」。 最近浙江工業大學分享學生製作的精美小抄，讚嘆「一頁A4簡直像足球場一樣大」。(圖/ 翻攝自微博)

有一名老師對此表達看法，「這是從厚到薄的轉變，學生要把書愈讀越薄，研究教科書重點內容才對，找到重點才是最難的」。浙江工業大學官方微博分享了一張學生「精心手抄」的A4重點，並讚嘆「一頁A4簡直像足球場一樣大」，意外掀起網友熱烈討論。

有許多人認為學校的方式很前衛，很多歐美學校早就行之多年，但也有人直言，「開書考試才是最困難的」，大家認為學校敢讓學生製作小抄，就代表他們想測驗的不只是書上的知識罷了；還有網友精闢點出殘酷事實，「學霸閉卷一樣考的好，學渣開卷答案都找不到」。

有網友精闢點出殘酷事實，「學霸閉卷一樣考的好，學渣開卷答案都找不到」。 有網友精闢點出殘酷事實，「學霸閉卷一樣考的好，學渣開卷答案都找不到」。(圖/ 翻攝自微博)

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