2018年07月08日 16:23 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

找不到信用卡在超市大鬧 超糗結局婦嘴硬：我就是恰(影片來源/youtube)

有時候找不到東西，難免會生氣失控，但不應該將脾氣發在別人身上。台南最近有一名大媽，在超市結完帳後，發現錢包裡的信用卡不見了，當下慌的在店裡大鬧，甚至亂丟東西，豈料最後她竟在自己的包包裡找到，影片曝光後讓許多人直呼太誇張。

一名網友在《爆料公社》抱怨，表示最近台南北區開元路上一間超市新開幕，沒想到當天就遇到一名婦女，指她的信用卡不見了，更要求店員幫她尋找，眼看對方也找不到，情緒竟突然失控，開始在店裡大鬧還亂丟商品，沒想到信用卡一直都在婦人的包包裡。

影片中，婦女站在櫃台前比手畫腳，更表示「我要報警，因為我剛找不到卡片，他們說我不能動他們東西，所以我拜託她們找，我哪裡錯了，我錯了嗎？說我兇你，是！我是很恰，恰查某、兇查某！女人恰哪裡錯了，對就是對，錯就是錯，你剛那是什麼態度，你是誰啊！」。

許多網友看完紛紛表示「亂丟的商品，讓她都結帳一下」、「誰家的長輩，趕快帶回家」、「有病應該是要找健保卡」、「太惡劣的客人，店員該被羞辱嗎？將心比心，哪天你也做店員被客人對待看看」、「順便幫她刷卡賠償，都不先好好找一下，只會怪人家，那你幹嘛不帶現金，自己搞烏龍還那麼兇」。

還有做服務業的網友，分享類似經歷「加油站也常碰到，會員卡還她，還說工讀生沒有還她」、「我們店也曾經遇到這種肖查某…說來消費，皮包不見，堅持要看監視器，最後才知道皮包一直都在她的包包裡」、「百貨公司也很常有啊！說我們沒還磁扣，結果在自己口袋裡～」、「這是賣場日常啊！每天都有客人會說，小姐你信用卡（會員卡）沒還我。但最後都在自己包包找到」。