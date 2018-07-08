老師領不到薪水「只能睡教室地板」 學生準備驚喜他哭慘

老師領不到薪水「只能睡教室地板」 學生準備驚喜他哭慘(圖翻攝自臉書/Bruno Rafael Paiva)

友善列印
/綜合報導
老師領不到薪水「只能睡教室地板」 學生準備驚喜他哭慘

好的老師，就會受到學生愛戴。巴西塞阿拉州（Ceará）一名美術老師，先前替學校另一名女老師代課，但兩個月後竟因合約關係，讓他遲遲收不到薪水，經濟狀況又差的情況下，只好睡在教室地板上，豈料學生得知此事後，便偷偷準備一份禮物送給老師，當場讓他感動的流下男兒淚。

28歲布魯諾·拉斐爾‧派瓦（Bruno Rafael Paiva）是一名代課老師，由於該校一名女老師請假，因此他從外地至此幫忙代課，但兩個月過後，他卻因為與學校的合約關係有問題，導致他遲遲領不到薪水，而經濟狀況不佳的他，只能被迫睡在學校的教室裡。

眼前的景象讓布魯諾感動得說不出話來，隨後更在大家面前拭淚(圖翻攝自臉書/Bruno Rafael Paiva) 眼前的景象讓布魯諾感動得說不出話來，隨後更在大家面前拭淚(圖翻攝自臉書/Bruno Rafael Paiva)

布魯諾隨後將此事寫在臉書上，表示由於領不到薪水，讓他陷入黑暗，不知道如何支付帳單，如何照顧家人，而他的學生得知此事後，便決定偷偷準備驚喜。當天布魯諾抵達教室後，發現學生桌上都有一張紙條，讓他像尋寶的方式，找尋學生要給他的東西。

直到他在黑板前的桌上，發現了一個紙盒，打開後裡面竟是400巴西雷亞爾（約新台幣3,203元），原來這些錢是學生幫他募款來的，眼前的景象讓布魯諾感動得說不出話來，最後更說出「這不可能！你們怎麼能這樣做？」，隨後更在大家面前拭淚，同學便湧上前擁抱老師。

學生之後更上前擁抱老師(圖翻攝自臉書/Bruno Rafael Paiva) 學生之後更上前擁抱老師(圖翻攝自臉書/Bruno Rafael Paiva)

布魯諾事後也表示，「擔任老師一直是我的志向，但我沒想到這份工作，讓我能接受孩子們的幫助，他們就像是我的學生，讓我相信教育的成功，知道孩子們懂得設身處地為人著想，才讓這份愛傳遞到我的身上，他們就是我所想相信的未來」。

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