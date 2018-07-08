綠帽還你！女友不想談戀愛提分手 1個月後知真相神復仇

2018年07月08日 19:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若被戴綠帽，相信許多人都會氣得想復仇。最近一名男網友透露，他的前女友起初以「暫不想交男朋友」為由與他分手，沒想到一個月後卻有新歡，而且還是系上學長，才知道自己被戴綠帽，分手9個月後，兩人又意外巧遇，男網友因此展開復仇計畫，結局讓許多人直呼「好舒壓」。

一名男網友在《Dcard》分享自己的故事，前女友與他交往2年半，沒想到上大學沒多久，就以「暫時不想交男朋友」為由與他分手，事隔一個月後，才發現女方竟與系上學長交往，他才發現那名學長先前就曾與前女友搭話，不過當時因對方長相普通，因此也未去注意，沒想到最後卻讓他慘戴綠帽。

事後，原po認為「既然留不住她，也代表對她來說我沒有那個學長好，反正這段感情就這樣結束了」。豈料分手9個月後，他至夜店時卻巧遇前女友，起初不想去相認，不過最後仍被對方認出來，原本想寒暄幾句便離開，沒想到還被對方拉去自己的包廂，兩人也因此聊了起來。

前女友邊聊邊抱怨，表示她過得並不好，更指學長脾氣差，甚至會對她大吼大叫，讓她在這段感情裡過得很辛苦。最後甚至直接跨坐在男網友身上，兩人也因此擁吻，隨後他貼心送前女友搭車回家，豈料女方卻主動邀約他回家，更說出「反正早晚都會(現任男友)分手的...」、「難道你就這麼放心，讓喝醉的前女友自己回家嗎」。

男網友這時也拗不過，沒想到兩人抵達目的地後，女方不斷誘惑，兩人也因此發生關係，隔日早上更向男網友說「我們...還可以復合嗎？我真的想你了」，而原po則回覆「改天再說吧！妳先睡好嗎？」，隨後他也冒出報仇的想法，右手摟睡著的前女友，並用手機拍了照，傳給學長並寫下「嗨！帽子還你」便離開了。

原po最後說「復合？別開玩笑了，怎麼可能忘記當初被妳傷得多深，Line一直跳出妳的未接來電27通，啊！想必是出大事了吧」。許多網友紛紛表示「奉行漢摩拉比法典」、「我當初怎麼沒想到這招」、「看到這篇我整個人都熱血起來了！」、「這個超強欸！請原po收下我的膝蓋」、「原po的態度真的是帥炸了」。