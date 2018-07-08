一次做完3整形！「脂肪入血管」昏迷6天亡 老父哭斷腸

2018年07月08日 20:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

愛美是女人的天性，但千萬不要因此斷送自己寶貴的生命。大陸深圳一名36歲女子，日前至當地進行整形手術，內容包含自體脂肪填充術、乳頭肥大矯正術及副乳、上臂、抽脂術3項手術，但術後她卻身體出現不適，搶救5天仍不治身亡。

綜合陸媒報導，朱琳(化名)透過朋友介紹下，至當地一間整形醫院問診，並安排於6月底進行手術，其中包含自體脂肪填充術、乳頭肥大矯正術及副乳、上臂、抽脂術等手術，術後她選擇留在醫院觀察，當晚朱琳意識都相當清醒，還曾向護理師抱怨腳很痛。

沒想到隔日她的意識就出現狀況，早上8點左右朱琳意識開始模糊，嘴唇變得慘白、四肢冰冷，也無法自主呼吸，更量不到脈搏與血壓，該整形醫院立即做搶救措施但仍無效，才趕緊送往深圳市人民醫院，但當時她已經失去意識45分鐘，5日後仍宣告死亡。

整形醫院負責人初步推測，朱琳可能是在自體脂肪填充時，因脂肪進入血管導致腦栓塞，但具體死因仍需調查，若檢查出狀況是該整形醫院的責任，他們也一定會負責到底，目前仍在與死者家屬協商，且該院的美容科也已暫停營業。

而朱琳的哥哥淚訴，接到電話時他便急忙來到醫院，只見妹妹像植物人一樣，躺在床上一動也不動，更透露妹妹至深圳工作後，又至馬來西亞做橡膠生意，由於工作忙碌，因此鮮少回家，而這次才回來不到10天，就發生這起憾事，讓他們一家心碎不已。