深夜橋上驚見「半截鬼影」嚇壞 駕駛下車才知是烏龍

深夜橋上驚見「半截鬼影」嚇壞 駕駛下車才知是烏龍(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
/綜合報導

人嚇人，真的會嚇死人！日前大陸一名駕駛半夜行經一座橋時，發現橋欄上出現「半截人影」，嚇得他不趕開過去，也不敢下車，只好打電話向朋友求救，而對方抵達現場後，他們下車查看才發現，原來那半截人影不是鬼，而是一名卡在橋欄上的老翁。

事發於上月26日廣西南寧，當時盧姓駕駛在晚上11點多，行經八尺江大橋河堤，由於夜晚光線不足，他驚覺橋邊的圍欄上有詭異影子，「半夜三更的半個身子掛在外面，有點像恐怖片」、「油門都不敢踩了，腳都軟了」，不確定自己看到的是屍體還是鬼魂，他嚇得不敢再開了。

駕駛與朋友合力將老翁救出(圖翻攝自/梨視頻) 駕駛與朋友合力將老翁救出(圖翻攝自/梨視頻)

所幸當時朋友剛好打來，他便向對方求救，朋友也趕緊抵達現場，幫忙查看情況，才發現這名詭異的半截人影，其實是一名卡在橋欄上的老翁，而且還有生命現象，只是意識較為模糊，兩人合力將其拉出，詢問下才知道，原來老翁本來是想從橋下的斜坡爬上橋。

沒想到，期間想要鑽過橋欄上的洞時，卻因為體力不支，使他卡在洞裡3個多小時。不過當時老翁意識很不清，他們只好報警求助，希望老翁能早點回到家人身邊，而在警方的幫忙下，老翁也順利被兒子接走。許多網友紛紛讚揚「感謝你，溫暖生命的陌生人」、「幸好有他們的幫忙，要不然老翁還能撐多久」。

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