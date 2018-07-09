退休基層師PO月退俸明細自嘲 勞工嘆：最多領不到一半

2018年07月09日 08:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

軍公教年金改革7月1日正式上路，有不少退役、退休人士認為自己權益受損，但一名服務滿25年的退休基層教師跳出來發聲，貼出年改後的月退俸明細，自嘲「軍公教吃人民稅捐吃夠夠」，打臉反年改為了阻止年改的各種不實訊息；不少勞工看到明細紛紛感嘆，「我們最多領不到一半」。

7日下午臉書粉絲專頁《三際信息站》分享一張照片，是一名服務滿25年的基層教師的月退俸明細，從107年7月開始，他每個月能實領59783元，從隔年開始每年扣1455元，直到118年開始到死亡當月為止，每個月固定能領到45231元。

該名退休教師提到，日前有台北市議員說有退休公教人員，因為年金改革，退休金(月退俸)從5萬多砍到3萬多，為了供小孩讀書還得當警衛，特地分享自己的月退俸明細，打臉說「如果是教職退休，退休金絕對不可能從5萬砍成3萬」，直言議員提出的資訊是錯誤的。

藉此他也讓眾人明白軍公教職到底有多好康，還自嘲「只是基層教師」，並表示如果服務滿30年才辦理退休，或是有擔任主任、校長等行政工作的資歷，月退俸金額還會更多；該名教師也忍不住感嘆，民眾說的「軍公教，吃人民稅捐吃夠夠(台語)」，一點都不假。

這張基層教師月退俸明細引起熱議，有不少網友感激地表示，「佩服也感謝這位願意公布年改後所得的教師」、「難得看到公道話，感謝願意分享」、「終於有人講了真話只是很多人不敢聽」。

有許多勞工同胞則站出來感嘆，「反年改真的是垃圾，爽到軍公教，破產勞工領不到」、「政府對勞工朋友們太殘忍了」、「不必上班可領這樣不夠嗎？我很羨慕」、「自己開銷那麼大，那我們一個月2萬多薪水怎麼辦…」、「我們這些勞工最多領不到一半」、「真是不知足，我的勞退2萬多塊，不知道要找誰抗議」。