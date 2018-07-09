開口吃顧客玩笑！杯子名字多加2個「S」 星巴克員工直接被炒

2018年07月09日 09:51 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

星巴克在全球有許多分店，大量員工也造成素質不一。美國星巴克因為種族歧視問題，在5月底關閉全國超過8千間分店半天，特地做員工教育訓練，近日卻又傳出有店員拿口吃顧客開玩笑，在飲料杯上將名字故意拼錯、拉長字母；一開始星巴克僅給5美元(約新台幣152元)賠償，在消息曝光後，該名員工才遭到開除。

綜合外媒報導，6月27日來自美國費城一名男子山姆(Sam)到星巴克消費，點飲料後報出名字時口吃，店員當下直接模仿他說話，還故意在飲料杯上將名字故意拼錯，將「Sam」多加兩個字母變成「SSSam」。山姆發現自己遭嘲笑，便寫信投訴該名員工，豈料只得到5美元(約新台幣152元)賠償。

山姆的朋友譚恩(Tan Lekwijit)認為星巴克的處理太糟糕，看不下去朋友莫名其妙遭嘲笑，氣得在臉書上發文和貼出飲料被照片，替山姆抱不平；譚恩強調自己不是要找員工麻煩，「希望喚起員工及大眾的意識，一些語言障礙的人常常缺乏自信，當他們已經勇敢走進人群，卻遇到這種嘲諷的方式對待，會讓他們更難過」；他也覺得星巴克應該加強員工訓練，而不是選擇給賠償金的處理方式。

許多網友對於山姆遇到的狀況，紛紛替他們聲援，斥責星巴克員工「無聊當有趣」的行為；消息曝光後，星巴克發言人奈斯比特(Nate Nesbitt)承認確有此事，也表示已經將朝笑口吃顧客的員工開除。