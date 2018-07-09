阿扁電梯巧遇王建民 自豪「幸運之手」讓他成了勝投王

2018年07月09日 10:55 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

距離年底選戰不到半年，前總統陳水扁之前自曝戶籍早已遷籍台南市東區，今天（9日）又提到睽違13年，竟和旅美球星王建民在豪宅電梯巧遇，回想起2005年和王建民在總統府見面，自豪當時的「幸運之手」為王帶來了好運，連續2年都榮獲19勝的職棒大聯盟「勝投王」，更不忘暗酸馬英九，「還好不是死亡之握，沒給他帶賽」；不過卻有網友嗤之以鼻，狠嗆「不要再提什麼台灣之子了，一個貪污，一個外遇」。

前總統陳水扁，在臉書「新勇哥物語」提到，睽違13年竟在女兒陳幸妤的台南豪宅「耘非凡」電梯裡巧遇王建民，阿扁主動詢問是否是王建民，對方也坦率承認。而這一段插曲也讓阿扁想起2005年曾在總統府會見王建民，自豪當時握手「沒有給他帶賽，而成為『死亡之握』，反而是『幸運之手』，帶來好運。」後來王建民緊接著在2006年及2007年連續2年榮獲19勝的職棒大聯盟「勝投王」，也是亞洲的第一人。

陳水扁不忘強調，王建民不只是「台灣之子」，與阿扁更同為「台南囝仔」，2006年亦曾透過駐紐約辦事處，代表總統在洋基球場頒發表揚狀及布袋戲偶給王建民，表彰他在大聯盟的優異表現，洋基隊也給足面子，除了在大型液晶看板上打出「SON OF TAIWAN」（台灣之子）字樣，稱呼王建民外，球場播報員也向全場數萬球迷宣讀總統表揚狀的內容。

陳水扁還說，後來在2007年雙十慶典，談的也是以王建民的成功故事來詮釋台灣精神與台灣價值。特別是當年如火如茶展開提案連署台灣入聯公投運動的logo ，也搭上建仔熱，採用王建民最厲害的伸卡球設計。

貼文一出，卻有網友不以為然，直言「不要再提什麼台灣之子了，一個貪污，一個外遇」、「勇哥向您報告，王仔也曾出包過呦～就是婚外情沉寂的一段時間。您可忘了！」