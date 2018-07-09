「健身網紅」陪富少飆車釀災 館長不滿遭影射怒嗆：關我屁事

2018年07月09日 11:11 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

7日游姓富少駕駛藍寶堅尼超跑飆車，在自強隧道內高速撞上工程車，造成2死3傷的悲劇，除了富少身世背景被挖出來，連一起飆車的陶姓友人也遭起底，他是一名YouTuber更是名健身網紅；但許多媒體放上陶男與「館長」陳之漢的合照，容易讓人誤會飆車的其實是館長，氣得他開直播怒批「關我屁事啊！」

成吉思汗「館長」陳之漢向來非常關心時事，常常在臉書開直播分享自己對許多事情的意見，個性也相當樂善好施，因此有許多死忠粉絲。7日館長在臉書開直播提到富少飆車事件，原來有一則新聞將他與陶男合照放在車禍新聞內，但只有馬賽克陶男，而標題又有提到「健身網紅」、「YouTuber」等關鍵字，容易讓人誤會館長才是陪富少飆車的人。

許多網友紛紛替館長「打馬賽克」，惡搞館長和陶男合照，讓館長也忍不住笑說，「然後今天我就變成馬賽克星人」。(圖/ 翻攝自臉書@飆捍)

館長不滿遭到影射，在直播中痛批，「沒看內文的真的會以為是我飆車撞死人」、「關我屁事啊！」、「我早上還在家顧小孩，哪有時間飆車」；而館長也強調自己雖然有兩輛改裝超跑，但從來不飆車也沒參加過任何車聚，對於自己照片被拿到社會新聞亂放，又沒有將他打馬賽克，讓他無奈地表示，「我受不起這種罪孽啊」。

館長一席話也讓許多死忠粉絲替他抱不平，認為使用館長照片不打馬賽克，還用一些容易讓人誤會的關鍵字，真的害慘館長；因此有許多網友紛紛替館長「打馬賽克」，惡搞館長和陶男合照，讓館長也忍不住笑說，「然後今天我就變成馬賽克星人」。