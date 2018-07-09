「健身網紅」陪富少飆車釀災 館長不滿遭影射怒嗆：關我屁事

「健身網紅」陪富少飆車釀災 館長不滿遭影射怒嗆：關我屁事(圖/ 翻攝自Instagram)

友善列印
／綜合報導

7日游姓富少駕駛藍寶堅尼超跑飆車，在自強隧道內高速撞上工程車，造成2死3傷的悲劇，除了富少身世背景被挖出來，連一起飆車的陶姓友人也遭起底，他是一名YouTuber更是名健身網紅；但許多媒體放上陶男與「館長」陳之漢的合照，容易讓人誤會飆車的其實是館長，氣得他開直播怒批「關我屁事啊！」

成吉思汗「館長」陳之漢向來非常關心時事，常常在臉書開直播分享自己對許多事情的意見，個性也相當樂善好施，因此有許多死忠粉絲。7日館長在臉書開直播提到富少飆車事件，原來有一則新聞將他與陶男合照放在車禍新聞內，但只有馬賽克陶男，而標題又有提到「健身網紅」、「YouTuber」等關鍵字，容易讓人誤會館長才是陪富少飆車的人。

許多網友紛紛替館長「打馬賽克」，惡搞館長和陶男合照，讓館長也忍不住笑說，「然後今天我就變成馬賽克星人」。 許多網友紛紛替館長「打馬賽克」，惡搞館長和陶男合照，讓館長也忍不住笑說，「然後今天我就變成馬賽克星人」。(圖/ 翻攝自臉書@飆捍)

館長不滿遭到影射，在直播中痛批，「沒看內文的真的會以為是我飆車撞死人」、「關我屁事啊！」、「我早上還在家顧小孩，哪有時間飆車」；而館長也強調自己雖然有兩輛改裝超跑，但從來不飆車也沒參加過任何車聚，對於自己照片被拿到社會新聞亂放，又沒有將他打馬賽克，讓他無奈地表示，「我受不起這種罪孽啊」。

館長一席話也讓許多死忠粉絲替他抱不平，認為使用館長照片不打馬賽克，還用一些容易讓人誤會的關鍵字，真的害慘館長；因此有許多網友紛紛替館長「打馬賽克」，惡搞館長和陶男合照，讓館長也忍不住笑說，「然後今天我就變成馬賽克星人」。

阿扁電梯巧遇王建民 自豪「幸...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。