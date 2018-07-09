「Power錕」70萬粉專關站內幕曝光 前粉專小編爆為錢分手

2018年07月09日 12:20 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

以評論時政影片走紅的台大政治系網紅教授李錫錕，日前才宣布辭教職投入年底台北市長選戰，沒想到近日卻爆出原本的臉書粉絲專頁「Power錕的紙牌屋」疑因團隊內部不和而消失，重新開創新粉絲團「李錫錕POWER台北」，粉絲人數也從原本的70萬粉絲變成2000人。一名曾任李錫錕臉書團隊小編的學生昨（8日）更在PTT上爆料雙方是為錢分手。

原小編團隊在PTT上以「Power錕FB和YT關閉的真相」為題發表聲明，指出「Power錕的紙牌屋」是一名李錫錕粉絲於前年12月18日創立的粉絲團，並獲得李錫錕同意，授權將上課內容剪輯分享，不過去年9月起，李錫錕決定要投入台北市長選舉後，小編團隊便全力協助競選，李每月也會給付競選經費，並將粉絲專頁改名成「李錫錕 Power錕」作為選舉使用。不過雙方已在5月31日結束合作關係，原小編團隊爆料5月的工作費用60萬元，李錫錕拖欠至今仍未支付。

對此，李錫錕接受《蘋果》訪問時感嘆，粉絲團經營困難，每月要花費許多資金，至今他的積蓄已經用盡，再加上原小編團隊曾向他提出以960萬元買回「Power錕的紙牌屋」粉絲專頁，如此「天價」讓他無法接受。至於原小編團隊所謂的積欠60萬元費用，他強調不是不肯付，而是他要求看經費細目，但對方卻遲遲拿不出來，他說身為老師，不願公開說學生什麼，但也不能讓事實被扭曲，直呼自己有苦難言。

不少網友看了原小編團隊的聲明後紛紛留言回應，「欠薪最可惡」、「真的是慣老闆」、「這告訴我們簽約的重要性」；不過也有人認為「粉絲會這麼熱心這麼閒剪影片上字幕？」、「怕被盜帳號所以關閉FB和YT？這你敢信？」