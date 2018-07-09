媽媽狂吃飽肚不顧一雙肚餓兒女…暖男送麵 男童：第一次吃好飽

2018年07月09日 13:12 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

這款媽媽！彰化一名李姓男子日前在麵攤用餐時，看見一位地方媽媽帶著一雙兒女點了一碗乾麵和一碗餛飩湯，沒想到這位媽媽卻埋頭狂嗑，不理會兄妹倆在旁邊直喊餓，撞見這一幕的李男心疼不已，請店家幫忙送上兩碗麵讓小兄妹止飢，男童吃飽後還開心地對他說「哥哥，這是我第一次吃好飽」讓他差點流下眼淚。

李男今（9日）凌晨在臉書社團《彰化人大小事》發文表示，深夜去麵攤吃消夜時，看見一名媽媽偕兩個孩子，點了一碗乾麵及一碗餛飩湯，不料麵一上來，媽媽卻狼吞虎咽的埋頭狂吃，期間一雙兒女坐在一旁喊餓也未有理會，最後只留下兩口乾麵和一碗沒了餛飩的清湯，「我看著小妹妹吃著剩下兩口的麵、小弟弟狂喝清湯…看起來是真的很餓。」

李男不忍孩子挨餓，當下立刻點了兩碗乾麵和兩碗牛肉湯，讓兩名小朋友止飢，老闆也說這種情況已經不是第一次了，但一旁的媽媽卻絲毫無所謂的模樣，李男說「小弟妹吃飽後一直跟我說謝謝，小弟弟說了一句話我差一點流下淚來，『哥哥，這是我第一次吃好飽的一次』，當下我告訴小弟妹肚子餓你們就來吃沒關係，哥哥會處理。」兄妹倆最後滿足又開心的離開，但媽媽卻連一句謝謝也沒有。

這也讓李男不禁感嘆，「我頭一次看到有這種媽媽對待自己的兒女，自己先吃飽，兒女吃剩的！雖然我單身未婚…看到這事件讓我感覺到，世上怎麼會有這種母親。」不少網友大讚李男的暖舉，「大哥你人真好」、「感謝您的愛心～讓小朋友感受到社會還是有溫暖的！」

不過該名媽媽只顧自己吃飽的自私行徑也讓網友們氣憤不已，紛紛留言痛批「誇張欸！是後母吧」、「可能習慣讓人請客了」、「我看過這種只顧自己吃，雙手滿滿吃，嘴也塞滿滿的超胖媽媽，女兒卻瘦的營養不良的案例。會不會是母親智能有障礙？」；也有人提醒「希望可以通報社會局，讓機關去了解一下」。