百元買水果錯付1萬！貧困販原地苦等客：不是我的不能要

2018年07月09日 14:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸遼寧日前有一名婦人，在水果攤花了23元人民幣（約新台幣107元）買葡萄時，豈料卻不小心錯付2300元人民幣（約新台幣1萬元），事後攤販發現後，認為錢並非他的，因此待在原地苦等對方回來，希望將錢還給客人，而其實攤販家裡經濟並不好，這樣的善行讓人相當感動。

根據《梨視頻》報導，53歲的水果攤販佟福勝，3日下午在沈陽萬科城附近擺攤，期間一名年約50歲的女子，下車花了23元買葡萄，期間用微信支付，不料對方不小心多按了兩個零，但當下兩人都未發現，直到半小時後，佟福勝才發現手機出現這比金額，驚覺原來是客人付錯錢。

水果老闆還在攤位上貼上尋人啟事(圖翻攝自/梨視頻)

佟福勝認為錢並不是他的，因此在原地等客人回來，還在微博發文找人，而此事也被登上新聞，最終也找到付錯錢的趙姓婦人，攤販也將多餘的錢還給對方。而實際上水果販佟福勝家中經濟並不好，家中還有一名長年患病的妻子，為了幫妻子治病，甚至積欠20萬的債務，但他仍不放棄愛妻。

水果老闆還在攤位上貼上尋人啟事(圖翻攝自/梨視頻)

趙姓婦人得知此事後，也感動的付了500元當作酬謝，而許多網友對此善行，都感到相當感動，紛紛表示「這世界善良的人還是很多」、「錢是個好東西，但是良心無價」、「滿滿的正能量！」，還有人開玩笑表示「哈哈哈！我的根本付不出2300元，窮人從來不需要擔心這個」。