李錫錕爆前小編開天價要他買粉專 廣告小妹：這960萬很值得

2018年07月09日 14:47 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長參選人李錫錕有「最老網紅」之稱，不過日前卻傳出疑因團隊內部不和，擁有70萬人追蹤的臉書粉絲團與12萬人訂閱的Youtube頻道皆停止更新。原粉專小編昨（8日）也在PTT指控李積欠他們工作經費60萬元，李錫錕方面則爆料前小編曾開口向他要求以960萬元天價買回粉絲團經營權限，讓他無法接受。對此，廣告小妹分享近幾年的工作體悟，直言「錢易賺，團隊難買。捧紅一個人實在不簡單…在我眼中，這960萬很值得。」

廣告小妹今（9日）在臉書針對李錫錕與原粉絲團小編之間的恩怨，發文指出，粉專有了人氣之後，李錫錕對於粉專每一支影片都使用了他的肖像權，「他一不提告，二不反對，三給予口頭許可繼續使用」；甚至為了將粉專最大利益化，李錫錕自掏腰包組成了一支小小經營團隊，並於年初宣布以無黨籍參選台北市市長，為響應競選，粉專因此改名為「李錫錕 Power錕」，但廣告小妹認為，「他能有這等底氣與勇氣，也是粉專的70萬大軍給他的。」

儘管雙方早在5月31日結束合作關係，臉書粉絲團與Youtube頻道皆停止更新，但李錫錕接受《蘋果》訪問時，卻爆料團隊解散並非因為他不給酬勞，而是當他想拿回「屬於自己的粉專」權限，遭到前小編漫天喊價「購買費為960萬」；至於前小編所說沒有付清的60萬餘款，是因為他們無法拿出經費的細目。

對此，廣告小妹列出3點分析，首先，針對這個粉專究竟是誰的？廣告小妹直言，李錫錕並非粉專創辦人，在加入經營團隊後也沒有立即要求交出權限，「若要說腦粉學生有錯的話，那就是一開始沒有徵求您的肖像使用權。可您在事後也沒有反對啊，甚至還把團隊擴大。人家要關閉粉專，那是他的自由。您只能以侵犯肖像權去申訴，可您已享有了此粉專帶來的一切，名利雙收。」此刻如果提告，也是挺莫名。

其次，對於李錫錕後期也有出錢經營粉絲團，怎麼能說粉專不是他的呢？廣告小妹則點出關鍵，「教授，您出的是經營費用，不是權限購買…您對腦粉粉絲提出權限交接，對方不是開價了嗎？雖說九百六十萬高了些，可是現在人家手上的籌碼比你多。誰的籌碼多，誰說了算，這是商業世界，不像校園那麼單純。」她一針見血的說，沒了70萬大軍，教授是要如何競選？

最後，廣告小妹分享這些年來的工作領悟，語重心長說道，錢易賺，團隊難買，「腦粉學生對李錫錕的江湖道義，就展現在把他捧紅了。捧紅一個人實在不簡單，需要天時地利人和。在我眼中，這960萬很值得。」