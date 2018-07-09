2018年07月09日 15:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

軍公教年金改革影響許多人，但一般人印象中軍公教職人員每個月光領退休金，生活就能過得很舒適，但真的是這樣嗎？有知情人士跳出來表示，勞工每個月繳的勞保費，只是軍公教每個月繳納的退撫基金平均1/7而已，同時還得犧牲自由或時間等，不該故意將他們與勞工做比較。

日前有一名服務滿25年退休的基層教師分享了月退俸明細，每個月能領將近6萬元羨煞不少人，甚至有勞工感嘆連一半都領不到，大多數網友也都覺得軍公教每個月能領超多錢很爽，引起熱烈討論。

軍公教領月退俸領超爽？他揭露：每月勞保費只是他們繳出的1/7(圖/ 翻攝自臉書@三際信息站)

不過，事實並不是表面上看到的那麼簡單，有知情的網友在底下回應，提到勞工領不到軍公教月退俸的一半可能是真的，但雙方起跑點根本不同，「勞工當初每個月繳的勞保費，也只是軍公教每個月繳的退撫基金的7分之1而已(平均)」，他認為不該硬是拿軍公教和勞工比。

他也舉例表示，「同樣是勞工，月薪有22K的，也有像我親戚小孩一畢業就領45K，領到的錢一樣差很大！自己不努力有什麼好比？」；網友最後也補充，錢少應該找老闆要，不是軍公教職人員搶勞工的錢，「砍了軍公教，勞工也沒多一毛錢的收入」。

有知情人士跳出來表示，勞工每個月繳的勞保費，只是軍公教每個月繳納的退撫基金平均1/7而已，同時還得犧牲自由或時間等，不該故意將他們與勞工做比較。(圖/ 翻攝自臉書)

還有另一名網友心酸感嘆，不該撻伐軍公教職人員，因為當初每個人選擇踏入哪種行業，都是經過評估，知道自己會犧牲什麼和得到什麼，並舉例若是投入軍職，「就是把最精華的時間投入在裡面，其他同齡的在同時期能夠當勞工能夠從商能邊走邊選」，所以當同齡的人走到退休階段，從軍的人早就將未來會遇到的規劃在人生中，當大家責怪他們退休可以出國玩很爽，「怎麼不想想人家失去多少自由多少和家人相處時間換來」。

網友們各自有自己的看法，還有人出面緩頰，分享自己的看法，「勞工很多人薪水不高是事實，教師普遍較高也事實」，他舉例現在公立學校開出一個老師缺額，就可能有上百人應考，率取率只有百分之一，所以小時候才會常常聽到爸媽說要努力讀書；並提到不同職務的人，因為能力不同、貢獻不同，領的勞退金當然也會不同。最後也建議勞工和軍公教應該攜手合作，不應該互相撻伐、爭鬥。