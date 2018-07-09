神蹟？廟裡休息驚見電扇「無插電」自轉 網驚：用愛發電

2018年07月09日 17:29 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

世界上總會出現難以解釋的現象，讓人驚呼不已。最近桃園一名網友，在臉書PO出一段影片，指她在廟裡拜拜時，眼角瞄到一個「沒有插電」的電風扇，竟自行轉動，詭異畫面讓她表示「個人體質有點敏感，這超自現象我已經習慣了」，其他網友則是喊道「顯靈了！」。

一名女網友在《爆廢公社》貼出一段影片，透露今日由於放假，所以至桃園一間廟找太子爺，但因天氣太熱，所以她便到旁邊坐著休息，眼角餘光恰好瞄到一台電風扇不斷轉動，仔細一看發現，電風扇根本沒有插電，而且她坐在那裡將近20分鐘，電扇就在沒有插電的情況下轉動，讓她直呼不可思議。

女網友至廟裡拜拜，發現裡面的電風扇在無插電的狀況下，竟然自行轉動(圖翻攝自/爆廢公社)

有網友認為是神明顯靈「顯靈了！」、「今日妳最神，有神快拜」、「太神奇了！哇.....在哪間？我要去拜拜許願」、「感覺現場風很大，吹得動風葉滿合理。但是它會擺動這也太神奇了」、「太子爺也是關心你」、「是我遇到的話，我也認為是顯靈，會感謝太子爺」。

還有人開玩笑的說「用愛發電啊！換台冷氣試試」、「用愛發電成真了」、「這不就是政府提到的：用愛發電」、「省錢環保電扇！值得團購一台了」。不過有人則認為，可能該電扇旁有其他外力影響「風大吹的很正常，頭轉是因為齒輪的關係，葉片轉齒輪也跟這帶動」，還有人PO出類似影片，但仍有人質疑「可是風很大只有風扇片轉而已，它是整台在轉耶！」。