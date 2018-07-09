車庫被「入侵」竟是南科工程師幹的！旅日媽媽籲立法處置敗類

2018年07月09日 17:42 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台南一名旅日媽媽日前抱怨，她回到台灣辦事時卻發現自家車庫被陌生轎車「入侵」，甚至連聯絡電話也沒留下，好不容易找到車主，對方卻一副無關緊的回說「都沒人停所以停了，去台北玩，要凌晨才會回來牽車」如今車主身分曝光，竟然是南科知名科技大廠工程師！旅日媽媽今（9日）再PO後續，痛批台灣的法令「如果不能約束這麼爛的人，是不是應該立法好好處置這種敗類！」

這名旅日媽媽日前在臉書《爆廢公社》PO文，提到有陌生車輛沒經過她的同意，擅自將車子臨停在自家的車庫內，讓她怒轟「這個世界為什麼有這麼沒有水準的事發生！我到現在還無法了解，真的覺得為什麼敢做這種事？」並憤而在車輛擋風玻璃留下紙條，寫道「要開車出去，請找到我為止，因為你沒水準！」

旅日媽媽也提到，自己長住日本，「這次是從日本回來處理事情，那麼現在我只有將鐵門拉下，請他等我下次回國（8月14號）再幫他開門取車」，貼文曝光讓不少網友直呼大快人心，霸氣行徑被逾3萬網友讚爆。

根據《蘋果》報導，善化警分局主動了解後發現，車主是南科園區知名科技大廠工程師，同時還是屋主隔壁鄰居的房客，以為該戶沒人住，所以才會將車停至車庫，今天中午已趕回住處移車，並向屋主致歉，屋主最後不願追究，也沒向對方提告。

至於引發關注的旅日媽媽尚在整理行李，還未返回日本。但她今天下午再度於《爆廢公社》PO文感嘆台灣法令，她提到在日本買車要有停車位，雖說台灣很難實施，「但是針對像這種沒水準的人，如果不能約束這麼爛的人，是不是應該立法好好處置這種敗類？」；她連聲質疑，「現在台灣的法令就是只要我敢，我就可以的意思嗎？為什麼我們的教育會變成這樣？為什麼錯的事情，你卻認為別人應該配合你，然後必須繞著你的意志去生活？」

旅日媽媽提到，在日本生活學到最好的一件事，就是不要造成別人的困擾，她感嘆「我每天都很努力工作，就是希望家人過好一點的生活，每天戰戰兢兢，深怕掉單或者失去什麼機會，在你看電視的同時，我還在努力工作，你又憑什麼享受我的努力來的成果呢？然後一句不爽你滾回日本啊！我只是暫停啊！不行嗎？怎麼那麼小氣以後不要停就好這樣嗎？靠腰，你有事嗎？！我是沒繳稅嗎？我安分在生活，你怎麼會有這樣病態的思想？」

貼文一出再度引起網友關注，不少人痛斥「為什麼可以那麼無恥」、「臺灣法律保障敢的人，只要你夠敢夠不要臉，你就能在臺灣橫著走」、「日本有公民教育，台灣沒有」、「告他私闖民宅啊」、「支持提告」。

不過也有人留言緩頰「大家別為難版主了，人家住日本，如果真的告了對板主才不利，因為台灣法律爛，加上這樣告下去台日來回奔坡一定少不了，累的只是板主而已」、「版主想息事寧人不是沒有道理，只是台灣為甚麼對於這種事情沒有辦法直接執行嚴利的懲處呢？哀」。