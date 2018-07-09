男友危險開車釀車禍！害她昏迷癱瘓 醒來發現新娘是別人

2018年07月09日 18:59 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

開車時要格外注意，一不小心都可能毀掉一個人。北愛爾蘭利斯本(Lisburn)有一名20歲正妹，三年前與大9歲的男友交往，某日要趕去參加派對時，途中竟發生嚴重車禍，導致正妹半身不遂，起初男友在她昏迷期間，還會每天到醫院陪伴，但等女友清醒後，男友便消失不見，之後更發現他竟在其他地方重新生活，娶了另一名女孩。

現年20歲的安娜斯塔西亞(Anastassiya Kravtsova)，在15歲時認識大9歲的男友貝雷斯(Beres Szabolcs)，儘管兩人年紀相差甚大，但其父母並未阻止兩人交往，她的繼父憶訴「我們當時很喜歡他，他是一個不錯的年輕人，對人有禮貌，而且還有一份不錯的工作、一輛自己的車」，而安娜斯塔西亞在這段感情裡，也感到相當幸福。

直到3年前某一天，貝雷斯邀請女友到姊姊家過夜，而她的父母也同意，並表示只要隔日回來陪她過母親節就好，沒想到隔天早上，卻一直等不到女兒回家，查看手機才發現，醫院打來11通未接電話，更得知女兒發生嚴重車禍，兩人趕緊奔往醫院。

安娜斯塔西亞透露，「儘管醫師告訴我們，我可能無法再自行走路了，但男友仍每天來看我，他會坐在我身邊，握住我的手，讓我感覺自己還有依靠」(圖翻攝自/太陽報)

抵達醫院後，發現安娜斯塔西亞全身插管，狀況相當嚴重「當我們到醫院時，她已在病床上，身體像被砸碎了一樣」，其脊椎更被插入兩根金屬架及12顆螺絲，在加護病房躺了4個月，才成功脫離險境。安娜斯塔西亞透露，「儘管醫師告訴我們，我可能無法再自行走路了，但男友仍每天來看我，他會坐在我身邊，握住我的手，讓我感覺自己還有依靠」。

事後調查出當時駕駛為貝雷斯，警方也開始介入調查，而安娜斯塔西亞狀況也逐漸轉好，醫院才允許她回家休養，豈料男友之後出現的次數越來越少，直到有一日男友完全消失，傳簡訊也不再回覆「他讓我坐在輪椅上，沒有看一眼就甩掉了」。21個月後，她收到檢察院寄來的信，證實貝雷斯依危險駕駛遭起訴。

安娜斯塔西亞之後更在臉書發現，男友竟跑到歐洲重新過生活，且還已經結婚，過著幸福的人生。期間因貝雷斯不願回國接受審判，直到今年2月才引渡回北愛爾蘭，但他不承認當時有危險開車，也沒有證據證實他有嗑藥、酒後開車或超速，最終僅被判處8個月徒刑。這個結果讓安娜斯塔西亞感到氣憤「在被逮捕期間，怎麼還可以結婚？還在國外開始新生活，而我卻是被永遠困在輪椅上，正義到底在哪裡？」。