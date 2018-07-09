遲3分鐘上車被補位！氣瘋罵客運人員辯：你會準時開嗎？

遲3分鐘上車被補位！氣瘋罵客運人員辯：你會準時開嗎？(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導
遲3分鐘上車被補位！氣瘋罵客運人員辯：你會準時開嗎？(影片來源/youtube/爆料公社)

每個人都要學會守時，若因遲到錯過搭車時間，更應該要懂得自我檢討。最近有一名網友搭乘客運時，期間一名帶著小孩的媽媽，因遲到3分鐘才上車，導致她原本的位置被補位，她竟破口大罵客運人員，甚至辯「你的車會這麼準時55分就開嗎？」，讓網友聽了直呼根本無藥可救。

影片被分享至《爆料公社》，一名戴帽子的女乘客帶著小孩上客運，發現自己的位置已被坐走，原來因為這班是「3點55分」的客運，但女子直到58分後才上車，然而客運人員已進行補位，對此戴帽女乘客相當不滿，甚至對客運人員吼叫。

期間更說「憑什麼人還沒上來就補票？我哪裡有遲到？你們有可能55分就開車馬上走嗎？」，客運人員還耐心解釋「時間到了，我們就會開始補位」，但女子仍不聽，堅持自己沒有遲到，而在一旁的婦人聽了，也忍不住反嗆「妳去樓下講好不好」，而該名戴帽乘客還不甘示弱說「那怎麼樣？」，婦人則回「這樣很吵勒！」。

最終女子見吵鬧無效，氣得表示「恁北不願坐啦！你給我退掉！」，才結束這場爭執。許多網友看了也氣憤的表示「不知道車子時間到是不等人的喔…人家都說55分的車，已經58分才開，妳遲到還怪人，不是花錢就要整班車等妳」、「是時間到人沒到齊才會補票啊，人到齊是要補什麼票？」、「沒有時間觀念，還要說的理直氣壯」。

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