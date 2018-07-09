2018年07月09日 21:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

狗若意外走失，主人肯定心痛不已。美國有一隻狗道奇(Dodger)在國慶日當天，因巨大的煙火聲響，被嚇得逃出主人的家，此後便音訊全無，主人也感到相當傷心，兩年後的國慶當天，這家人在看節目時發現，動物收容中心裡有一隻流浪狗，跟他們的愛犬長相相似，才驚覺這就是他們丟失的道奇。

弗拉斯托(Fraustos)一家人養了一隻灰白色的狗，名字叫做道奇(Dodger)，不料兩年前的國慶日當天，愛犬卻被煙火巨大的聲音嚇壞，因此跑出家門走丟，而弗拉斯托一家竭盡所能找牠，卻始終沒有音訊，直到今年7月4日，弗拉斯托恰好轉到由Best Friends Animal Society製作的節目「Pay it Forward」。

最強緣份！愛犬走丟主人心碎 兩年後在電視上認出牠(圖翻攝自臉書/Courtesy Best Friends Animal Society)

這個節目主要介紹動物領養資訊，希望藉此讓無家可歸的寵物，可以找到適合牠們的家，期間弗拉斯托一家發現，節目在介紹名叫巴特勒(Butler)的狗，模樣與兩年前走失的道奇相似，而且牠恰好也已在收容所待兩年，他們一眼就認出「這就是道奇」，隨後趕緊至收容所尋找愛犬。

收容所的工作人員曼蒂(Mandy Stern)表示「能夠讓他們重聚真得很開心，當吧特勒被帶出來時，女主人跪在地上擁抱牠，甚至開心的哭了出來，而叫牠原先的名字時，道奇馬上坐在男主人面前，無可否認，巴特勒就是道奇」。

而這團圓的畫面，也讓在場的工作人員感動落淚，他們更透露，其實先前巴特勒也曾別其他家庭領養，但是卻始終沒有成功，直到弗拉斯托在一家在電視認出牠，感覺冥冥之中，命運就已經安排好了。