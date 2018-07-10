面試問公司福利！老闆娘秒怒「什麼態度」 網笑：戳到痛處

面試問公司福利！老闆娘秒怒「什麼態度」 網笑：戳到痛處(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

求職者在面試時，每次提問都要注意，因為一不小心都可能惹怒老闆。一名女網友抱怨，最近去一間公司面試，期間當她問到公司福利時，老闆娘竟開始抱怨，甚至認為公司都還未看見員工的表現，新人就想知道公司有什麼福利，讓該名網友頓時滿頭問號。

一名女網友在《爆怨公社》表示，近日去一間公司面試，期間老闆娘問「對公司有什麼問題？」，而當下她便詢問公司有什麼福利，沒想到卻一秒惹惱對方，老闆娘開始抱怨「現在的人找工作怎麼都這種態度，公司都還沒有看到你們的表現，就開始問有什麼福利？」，讓該名網友瞬間傻眼「不然我要問什麼呢？」。

面試問公司福利！老闆娘秒怒「什麼態度」 網笑：戳到痛處(圖翻攝自/爆料公社) 面試問公司福利！老闆娘秒怒「什麼態度」 網笑：戳到痛處(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友則表示「你戳到老闆娘痛處了」、「當然要先看看有什麼福利，才能決定要怎麼表現啊！」、「這種看不起人的公司，不值得妳幫他賺錢」、「福利一定要問啊！不然當我做功德的嗎？只是通常會拐個彎去問」，而原PO也透露，當問到有沒有勞健保跟6%時，老闆娘也是大爆走。

還有人開玩笑「下次換問老闆娘單身嗎？喜歡什麼類型？」、「問她更年期到了沒」、「問她怕不怕勞工局」。還有人分享類似經歷「我應徵過這種的，面試時我問有年節獎金嗎？結果他回我，我不適合這份工作，因為我問太多⋯啊不然呢？我去做義工嗎」，不過也有人透露「找工作忌諱問福利，除非妳已是她挖腳的人才。因為她覺得妳還不知道有多少產值，就只想知道好處在哪，對妳自然扣分」。

遲3分鐘上車被補位！氣瘋罵客...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。