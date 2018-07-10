2018年07月10日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

求職者在面試時，每次提問都要注意，因為一不小心都可能惹怒老闆。一名女網友抱怨，最近去一間公司面試，期間當她問到公司福利時，老闆娘竟開始抱怨，甚至認為公司都還未看見員工的表現，新人就想知道公司有什麼福利，讓該名網友頓時滿頭問號。

一名女網友在《爆怨公社》表示，近日去一間公司面試，期間老闆娘問「對公司有什麼問題？」，而當下她便詢問公司有什麼福利，沒想到卻一秒惹惱對方，老闆娘開始抱怨「現在的人找工作怎麼都這種態度，公司都還沒有看到你們的表現，就開始問有什麼福利？」，讓該名網友瞬間傻眼「不然我要問什麼呢？」。

面試問公司福利！老闆娘秒怒「什麼態度」 網笑：戳到痛處(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友則表示「你戳到老闆娘痛處了」、「當然要先看看有什麼福利，才能決定要怎麼表現啊！」、「這種看不起人的公司，不值得妳幫他賺錢」、「福利一定要問啊！不然當我做功德的嗎？只是通常會拐個彎去問」，而原PO也透露，當問到有沒有勞健保跟6%時，老闆娘也是大爆走。

還有人開玩笑「下次換問老闆娘單身嗎？喜歡什麼類型？」、「問她更年期到了沒」、「問她怕不怕勞工局」。還有人分享類似經歷「我應徵過這種的，面試時我問有年節獎金嗎？結果他回我，我不適合這份工作，因為我問太多⋯啊不然呢？我去做義工嗎」，不過也有人透露「找工作忌諱問福利，除非妳已是她挖腳的人才。因為她覺得妳還不知道有多少產值，就只想知道好處在哪，對妳自然扣分」。