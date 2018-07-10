富少砸10億寵網美 「敗光家產」女神卻變洋男的！

富少砸10億寵網美 「敗光家產」女神卻變洋男的！(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大陸浙江一名29歲張姓富少，父親是一名地產大亨，家財萬貫，但他從2年前愛上一名女神級網美，不惜砸重金寵她；富少因此虧空父親公司7千萬人民幣(約新台幣3.2億元)，又誆騙王姓好友1.7億人民幣(約新台幣7.8億元)，他不僅敗光父親事業，在他欠債又被告後，最慘的是女友卻愛上洋男，令人咋舌。

綜合陸媒報導，來自浙江的29歲張姓富少含著金湯匙出生，早已習慣奢華的生活，沒想到2年前他愛上一名正妹直播主，大方送上價值300萬人民幣(約新台幣1380萬元)的名錶，或是各個知名大牌精品，甚至砸錢買下一棟約新台幣2億元的豪宅送給女神，更屢屢帶著她飛杜拜、巴黎等國家血拚。

張姓富少經常帶著女神出國血拼，所有花費都由他負擔。 張姓富少經常帶著女神出國血拼，所有花費都由他負擔。(圖/ 翻攝自微博)

富少砸重金寵女神，如此龐大的開銷使得他的父親公司陷入經營困難，他最後不僅敗光家產7千萬(約新台幣3.2億元)，為了繼續讓女神享受豪奢生活，選擇拿錢到澳門豪賭，但反而欠下一屁股債；沒想到他把歪腦筋動到同是富二代的王姓富少身上，用合夥開公司的名義，騙取對方1.7億人民幣(約新台幣7.8億元)。

最後被看破手腳，張男也被警方逮捕，承認自己將騙來的錢支付女神需要的開銷，一部分則是拿去豪賭「期盼翻身」，結果債務越滾越大，連把父親公司賣掉都不夠還錢。

有知情人士爆料，女方在張男身敗名裂又欠下一屁股債後，就改與一名外國男子越走越近，陷入熱戀。 有知情人士爆料，女方在張男身敗名裂又欠下一屁股債後，就改與一名外國男子越走越近，陷入熱戀。(圖/ 翻攝自微博)

結果富少敗光家產砸10億寵女神的消息曝光後，有網友肉搜出女神本尊，發現對方是一名直播主兼小模，微博上經常曬各種炫富照，但幾乎找不到她與張男的合照；更有知情人士爆料，女方在張男身敗名裂又欠下一屁股債後，就改與一名外國男子越走越近，陷入熱戀，即使她馬上回應「我也被騙錢，我也是受害者」，但網友仍紛紛替張姓富少感到不值。

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