洋男獵豔把妹被酸爆 離台前怒嗆：台女又醜又無聊

2018年07月10日 08:51 陳慶餘

坎貝爾和尼克在YOUTUBE上傳剪接過的獵豔影片來吸引網友進他們的網站付費觀看（翻攝YOUTUBE）

曾利用化名大衛龐德（David Bond），在2014年於香港把妹引起「蘭桂坊洋腸事件」的洋男坎貝爾（David Campell），上個月帶著徒弟尼克（Explorer Nick）來到台灣把妹，甚至還把過程拍下來放上網路並戲稱「台女很EASY」，但不少事件女主角卻一個一個跳出來打臉，指稱他們倆人根本就是在到處死纏爛打，然後再用剪接過的影片來帶風向，但得了便宜還賣乖的兩人，卻在離台之前怒嗆台女「又醜又無聊」，言論曝光後又再度引起不少網友怒火。

自稱把妹達人的坎貝爾以經營教人把妹的獵豔網站維生，他曾於2014年在香港的知名景點蘭桂坊，和友人一起當街搭訕搶走兩名港男的女友並帶回旅館開房間，接著更將過程拍成影片炫耀，在當地引起軒然大波。

近年來坎貝爾接連到訪日本、南韓、台灣、泰國等地把妹，並且將戰果PO上網路炫耀，坎貝爾曾在網站上指出，亞洲女人之所以好追，自卑又偽善的亞洲男人要負很大的責任，他這種溫柔、幽默又尊重女性的紳士，能夠易如反掌的把到亞洲女，而她們也會愛他愛得無法自拔。

上個月15號，坎貝爾帶著徒弟尼克來台把妹，並且在網路上稱讚台女「容易相處、玩得開、很容易把，是世界上最美麗的女孩之一，和她們相處可以輕易玩得很開心」，沒想到坎貝爾卻在離台前態度丕變，在他們的把妹影片下面留言，「我很高興我們要離開台灣了，台女又醜又無聊…下一站是香港還有中國大陸，希望那邊的女人會好一點」。