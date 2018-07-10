「史上最爛服務！」花2萬搭飛機慘坐塑膠椅 苦撐7小時還得餓肚子

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

這種服務不OK！近期一名男乘客馬特(Matt Madrigal)花499英鎊(約新台幣2萬元)搭乘愛爾蘭航空從芝加哥至愛爾蘭都柏林的航班，但卻被安排坐在沒有軟墊的塑膠椅，長達7小時的航程也沒有飛機餐；事後只拿到37英鎊(約新台幣1500元)抵用券補償，讓她的媽媽爆氣痛批，「我兒子坐到我這輩子看過最爛的座位」。

綜合外媒報導，日前一名男乘客馬特花了499英鎊(約新台幣2萬元)搭乘愛爾蘭航空，預計從芝加哥飛到愛爾蘭的都柏林，在登機時空服員向乘客表示，芝加哥舉辦嘉年華會的緣故，「會有一群喝醉的乘客登機」，因此馬特居然被安排到一張沒有軟墊的塑膠椅上。

「史上最爛服務！」花2萬搭飛機慘坐塑膠椅 苦撐7小時還得餓肚子(圖/ 翻攝自消費者權益網站《Elliot》) 「史上最爛服務！」花2萬搭飛機慘坐塑膠椅 苦撐7小時還得餓肚子(圖/ 翻攝自消費者權益網站《Elliot》)

馬特看到空服員忙著應付喝醉的乘客，當下體諒她們便先按照她們的安排，坐到塑膠椅上，不希望因為自己延誤飛機起飛時間。飛機起飛後，馬特也有詢問空服員能否更換座位，但遲遲沒有得到回覆，過了一段時間後，他才發現飛機的座位早已坐滿，他只能硬著頭皮坐在塑膠椅上，度過長達7小時的航班；最誇張的是，連原本會供應的飛機餐也沒吃到，周遭還有喝醉成客的吵雜聲，讓他很崩潰。

花大錢搭飛機卻得到這種糟糕的服務品質，馬特相當無奈，事後愛爾蘭航空已只給予37英鎊(約新台幣1500元)的抵用券當作賠償；馬特的媽媽珍妮特(Janet Madrigal)對於兒子受氣，更直言根本是她看過最爛的飛機座位，氣得向消費者權益網站「Elliot」投訴。

事後，愛爾蘭航空發布聲明向馬特道歉，並給予抵用券作賠償；直到消息在網路上曝光後，愛爾蘭航空管理階層才緊急開會，決定再給予馬特500英鎊(約新台幣2萬元)補償金。

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