大學生住兇宅夜夜聞蛋糕香…事主是名音樂人！生前愛吃牛角麵包

2018年07月10日 10:11 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日前傳出有大學生在新店疑似租到凶宅，不僅入住後衰事連連，甚至夜夜聞到蜂蜜蛋糕味，一查才發現前屋主5、6年前燒炭自殺。如今事主前妻出面向媒體證實，死者就是知名音樂人鄭志明，輕生地點就是學生指出，夜夜聞到蜂蜜蛋糕香的房間。

根據《蘋果》報導，一名就讀景文科大的男大生與4名同學，以月租2.5萬元，合租新店郊外一棟3層樓透天厝，但入住後，他與室友衰事、怪事不斷，例如：室友在北宜公路上差點被落石擊中、返回租屋處又遇騎士突然竄出發生車禍；自己與和同居女友健康也出問題，咳不停，看醫生卻查不出原因；廁所水龍頭半夜自動打開；2樓右邊房間每晚飄出蜂蜜蛋糕的味道，開窗戶味道散不去，關上味道卻越來越濃…

對此，鄭志明的前妻馬惠騏透露，鄭志明在2009年燒炭輕生，並在遺書中控訴遭到友人欺騙，但沒有解釋詳細原因，連前妻也無法理解，直說看不出徵兆，不過「他的脾氣就是很強」，後來家人為他低調處理後事。

馬惠騏指出，鄭志明自殺的地方，正是學生聞到蜂蜜蛋糕香的2樓房間，不過鄭志明生前最喜歡吃金牛角麵包，因此學生聞到的應該不是蜂蜜蛋糕，而是金牛角的香味。馬惠騏提到，小叔最近跟她談起，「大嫂妳還記得嗎？大哥自殺當天，旁邊還有放半袋沒有吃完的牛角麵包…」烘烤後的麵粉香甜味與男大生說的不謀而合。

馬惠騏也強調，鄭志明絕對不會害人，只是想提醒男大生他的存在，「如果他半夜彈鋼琴給你聽，你應該才會害怕吧！」對此，男大生則回應，不管是蜂蜜蛋糕還是麵包香味，他都相信，「反正這房子不能住人，我就是搬出去而已。」

被稱為「小鄭老師」的鄭志明寫過許多膾炙人口的歌曲，包括江蕙的《愛不對人》、孫淑媚的《伴阮過一生》、黃妃的《妝乎水水》等，未料卻在2009年走上絕路。

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