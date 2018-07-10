女毀容慘死超跑 遺體修復師「非常瞎」打臉富少姑姑

2018年07月10日 10:53 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市自強隧道7日發生一起超跑車禍，釀成2死3傷慘劇，游姓富少當天清晨駕駛藍寶堅尼，載劉姓女友跑山時，以時速150公里高速撞上工程車，劉女被鐵條插入臉部當場死亡，劉女家屬目前找來遺體修復師，希望能讓她美美的走完最後一程。

游姓富少家境優渥，被起底為「心靈海」教育集團的創辦人兒子，其姑姑表示，姪子開車技術很好，在家中有「小車神」稱號，也接觸過多款經典名車，不過游男6日試車時發現有問題，姑姑說「不然他其實很會開跑車的」，也質疑自強隧道內部燈不夠亮，認為「政府要負一點責任」。

隧道飆超跑奪2命，富少姑姑表示「政府要負一點責任」。(翻攝中天新聞)

對此，遺體修復師王薇君接受《三立》專訪時痛批，「不要再有家人出來講什麼裡面的燈光不夠亮，我覺得這種說法很瞎，非常的瞎。燈光不夠亮？其實你自己的跑車也有車燈吧？主要在你的速度而不在亮不亮。」王薇君也說到，臉部對劉女來講是很重要的，「而且連她的親人要看她的時候，都沒有辦法去承受那種痛」希望透過遺體修復，讓外表光鮮亮麗的劉女能美美的離開。

至於肇事的游姓富少8日晚間也恢復意識，並接受檢方病房就訊，最後依過失致死罪將他限制出境、出海及住居。