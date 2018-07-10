買一送一揭台灣道德淪喪 他轟：台灣人活該低薪

2018年07月10日 11:34 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

知名黑糖珍珠鮮奶飲料店「老虎堂」，主打「獨家手炒黑糖」，日前卻被離職員工爆料黑糖根本不是手炒而是以機器代替，甚至還加入焦糖色素，店家為此發聲明致歉，並宣布連兩天推出買一送一，未料卻擠滿排隊人潮，生意比之前還好！部落客「子迂的蠹酸齋」有感於此，發文痛批台灣道德淪喪，「台灣人真的活該變成這樣的低薪社會。」

「子迂的蠹酸齋」日前在臉書感慨，既然老虎堂標榜是每天現炒的黑糖，就應該要誠實面對自己說過的一字一句，除了店家要對自己的商業道德和誠信負責之外，每位公民也應該在乎，然而過去，「當頂新發生問題時，旗下的林鳳營買一送一，很快的婆婆媽媽紛紛購買；當統一布丁發生問題時也是推行買一送一的活動，然後人人都忘了該企業是有誠信問題的，也是爭先恐後的去搶購統一布丁；而這次當一家標榜手炒黑糖的店家發現廣告不實的時候，同樣也是推出買一送一的活動，照樣引起大批人潮去排隊。」

「子迂的蠹酸齋」痛批，「台灣人真的活該變成這樣的低薪社會」，他提到，整個台灣社會只想要貪小便宜，下至基層百姓上至大老闆都想盡可能的多撈一點是一點，從來沒想過讓自己的價值提高，想的永遠都是要如何把自己的成本降到最低，「自然而然的，台灣產業就永遠只能做唯物的代工產業，而不是能夠販賣精神價值的品牌或是文化創作。」

「子迂的蠹酸齋」指出，台灣社會這種貪小便宜、不重視商業誠信、不在乎基本道德的心態，始終無法提高人民心中的最低道德，也無法改變舊有產業結構，更遑論是讓社會更加進步，他說「因為從基層人民就是如此沒道德，沒道德的人喝沒道德的飲料，用沒道德的公司的產品，最後整個國家當然就是沒道德。」

貼文一出引起網友熱議，不少人紛紛留言回應「台灣真的道德低下」、「就一堆貪小便宜，難怪食安一直重複著」、「說個笑話：台灣人揚言要抵制」；不過也有人認為「基層的人收入不高哪顧的了道德高還低。先選最便宜再說啦」、「不在乎事情輕重，只在乎cp值跟排隊人數，這樣的思維基礎下，道德根本不可能出現。如果認為因此民眾會去思考未來的食安或是企業良心，那真的把大家看太高了」。