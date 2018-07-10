男子惡搞拍賣「放6年麥當勞」 違反網站食安政策被下架

2018年07月10日 11:40 陳慶餘

加拿大一名男子多年前在聽到有「麥當勞放很久不會壞」的說法之後，就決定親身實驗，買了一份麥當勞的起司漢堡和薯條回家，沒想到這一放就放了六年，日前他在清理家中雜物時決定將這份漢堡和薯條放上拍賣網站上拍賣，還吸引不少網友留言競標，沒想到才過沒多久就被網站已違反食安政策為由下架。

綜合外媒報導，來自加拿大安大略省的男子亞歷山大（Dave Alexander），2012年聽說麥當勞的食物不會腐壞，因此就買了一份起司漢堡以及小包薯條來實驗，並且一直擺放在辦公室的一個喇叭上長達6年的時間，「薯條看起來就像是剛買回來，漢堡的顏色變深了一點，麵包變得和跟冰球差不多硬，但仍然像是新的一樣。」

近日亞歷山大和妻子在清理家中的垃圾和雜物，決定把這份放了6年的麥當勞食物放上拍賣網站eBay拍賣，並且將起標價（含運費）設定在29元加幣（約新台幣671元），立刻吸引不少網友留言朝聖，還搞笑的發問「還能不能吃？」而截至上週五，這項商品的競標金額已經來到了150加元（約3473新台幣）。

這項競標原本預計在下週四結束，不過這份商品卻被拍賣網站給注意到，並且以它違反網站販售食物必須「清晰標明食用期限或保存期」的食安政策為由下架，讓亞歷山大在得知之後是好氣又好笑，無奈的表示：「如果要求一個放了6年的起司漢堡還需要標示有效期限，那你肯定是在開玩笑！」