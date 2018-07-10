男子離奇全裸陳屍家中 愛犬竟將主人「啃到見骨」

示意圖非當事狗。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

狗狗常常被民眾視為「人類的好朋友」，因此有很多人會選擇眷養狗狗陪伴自己。最近有一名旅居泰國的加拿大男子派廷森(Glenn Pattinson)被發現全裸陳屍在家中，最驚人的是，警方趕到現場看到他的屍體遭啃咬到見骨，原來是他飼養的愛犬酷啾(Cujo)「忠心伴主」，癡癡在主人身邊等到餓昏頭，只好食用主人遺體。

綜合外媒報導，今年62歲的派廷森是加拿大人，從3年前自己搬到泰國居住，有飼養一隻5歲的愛犬酷啾作陪，平日晚上他都會帶著酷啾出門散步，但近日鄰居發現有一段時間沒見到派廷森，但每天都聽到酷啾的叫聲，大家覺得情況不對，才決定報警處理。

男子離奇全裸陳屍家中 愛犬竟將主人「啃到見骨」 男子離奇全裸陳屍家中 愛犬竟將主人「啃到見骨」(圖/ 翻攝自《每日郵報》)

警方抵達派廷森家中，發現他全裸陳屍家中，推估死亡時間已超過7天，最可怕的是，他們發現酷啾的嘴邊有血跡，靜靜地坐在派廷森遺體旁邊；但派廷森的屍體有一半都遭到酷啾啃食，更能清楚看到頭骨、肋骨，相當驚悚。

後來經警方調查，派廷森家中並無任何打鬥或是遭到闖入的痕跡，目前已先排除他殺的可能；而他們也發現派廷森曾有因為糖尿病的就診紀錄，不過，一切仍帶法醫解剖屍體，才能確認真正的死因，釐清這起離奇的案件。

文章來源：Daily Mail

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