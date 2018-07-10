為何下午4點放假？柯文哲點出3大關鍵原因

2018年07月10日 15:14 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

強颱「瑪莉亞」來勢洶洶，北北基今（10日）宣布下午4點起停班停課，但由於颱風假時間短促，引發各界批評。對此，台北市長柯文哲表示，4點停課牽涉到3個縣市跟中央、大家的需要，4點就是妥協方案。柯文哲也說，「要百分之百（同意），只有北韓才有，一片歌功頌德，民主國家沒有辦法。」

台北市人事處長程本清解釋，根據中央氣象局提供的資訊，今天下午1點到6點的風力未達放假標準，但晚上的風雨則會逐漸加強，考慮到下午會有上下班交通疏散問題，加上今天適逢高普考考試，3點左右就把所有程序都完成，且新北市、基隆市沿海地區風勢會比平常更強，基於共同生活圈的考量，大家有共識在下午4點停班停課。

不過許多網友對這樣的說法不買單，紛紛灌爆柯文哲臉書，質疑為何不早點放颱風假，「4點…市長您把機車族的放哪裡？氣象都預計4點觸陸，就不要到時風大雨大的…寧可放半天也不要等到人民出事了才再道歉…」、「市長能早點放嗎？家長還要移動到學校接小孩 ，還要移動到回家，起碼讓風雨比較沒那麼強的時候可以比較安全回家。」

面對漫天民怨，柯文哲受訪時表示「要百分之百（同意），只有北韓才有，一片歌功頌德，民主國家沒有辦法」，他直言下午4點停班停課是北北基3縣市的共識，況且此次還牽涉到中央，因考試院還要考試考到3點，所以4點就是妥協方案。