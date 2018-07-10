為何下午4點放假？柯文哲點出3大關鍵原因

北市災害應變中心於上午8時升級為一級開設，台北市長柯文哲進駐聽取局處報告。（吳堂靖攝）

友善列印
／綜合報導

強颱「瑪莉亞」來勢洶洶，北北基今（10日）宣布下午4點起停班停課，但由於颱風假時間短促，引發各界批評。對此，台北市長柯文哲表示，4點停課牽涉到3個縣市跟中央、大家的需要，4點就是妥協方案。柯文哲也說，「要百分之百（同意），只有北韓才有，一片歌功頌德，民主國家沒有辦法。」

台北市人事處長程本清解釋，根據中央氣象局提供的資訊，今天下午1點到6點的風力未達放假標準，但晚上的風雨則會逐漸加強，考慮到下午會有上下班交通疏散問題，加上今天適逢高普考考試，3點左右就把所有程序都完成，且新北市、基隆市沿海地區風勢會比平常更強，基於共同生活圈的考量，大家有共識在下午4點停班停課。

不過許多網友對這樣的說法不買單，紛紛灌爆柯文哲臉書，質疑為何不早點放颱風假，「4點…市長您把機車族的放哪裡？氣象都預計4點觸陸，就不要到時風大雨大的…寧可放半天也不要等到人民出事了才再道歉…」、「市長能早點放嗎？家長還要移動到學校接小孩 ，還要移動到回家，起碼讓風雨比較沒那麼強的時候可以比較安全回家。」

面對漫天民怨，柯文哲受訪時表示「要百分之百（同意），只有北韓才有，一片歌功頌德，民主國家沒有辦法」，他直言下午4點停班停課是北北基3縣市的共識，況且此次還牽涉到中央，因考試院還要考試考到3點，所以4點就是妥協方案。

瑪莉亞還沒來菜價先漲！他買「2顆高麗菜500元」嚇哭了
瑪莉亞還沒來菜價先漲！他買「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。