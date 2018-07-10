程宇性侵殘殺女模逃死 宅神怒嗆法官：先姦後殺不殘暴？

2018年07月10日 16:44 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

程宇去年3月涉嫌性侵殺害陳姓女模，並誣陷前女友梁思惠是主嫌，最後檢方還梁女清白，另依強制性交、殺人等罪起訴程宇，並具體求處死刑。士林地院今（10日）宣判程宇手段並非特別殘暴，不該以此就認定他為窮兇極惡之徒，最終判處無期徒刑。判決結果曝光後，宅神朱學恆發文痛批，「當你兒子女兒爸爸媽媽問你先姦後殺毫無悔意也不叫殘暴的時候，你會怎麼回答？」

士林地院理南港女模命案，認為程宇預謀性侵，突因被害人尖叫才臨時起意殺人，手段尚非特別殘暴，且被告犯後諸多辯解，乃人性畏罪情虛之常，不該因此將他認定為窮兇極惡之徒，亦未達罪無可逭地步，因此依強制性交殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

陳姓女模的雙胞胎姊姊（左）今年3月初，命案發生周年在IG貼文「也許你也正在看著我」。（翻攝自陳女的IG）

對此，朱學恆在臉書發文痛斥「我現在看到這種新聞都只會想說好哦好哦，寫這種狗也不信的作文，你內心會不會有那麼一絲絲的羞愧呢？當你兒子女兒爸爸媽媽問你，先姦後殺毫無悔意也不叫殘暴的時候，你會怎麼回答？汪汪嗎？」

不少網友也紛紛留言砲轟「法官真的毫無教化之可能」、「問題是受害者已被加害者判死刑了」、「先姦後殺，叫做手段並非殘暴，那要怎樣才算殘暴？」、「看到這些新聞我都不知道該怎麼教小孩了！殺人分屍…隨機殺人…姦殺…殺童…虐童…都有教化的可能，想問問法官那法律是在保護誰的？」、「台灣司法不改革最後所有改革都將變成一場空」。