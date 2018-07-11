愛車停放火車站4天要價1萬 車主崩潰：沒想到這麼貴！

2018年07月11日 08:47 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有車人士最常遇到的煩惱就是停車，除了害怕亂停造成愛車受毀損，也會在意停車費。最近大陸北京發生一起停車費糾紛，一名張姓男子將愛車停在北京火車站的地下停車場，就搭著火車出京，4天後回京牽車發現竟要繳納2210元人民幣(約新台幣1萬1千元)停車費；張男氣得投訴，但當地物價局竟說「符合規定」。

據《北京晨報》報導，來自大陸北京的張男在4日將愛車停在北京火車站西站男廣場的地下停車場，就搭乘火車離開北京，直到8日回到北京牽車時，卻驚見繳費標示寫著，「總時數110個小時，總共收費2210元人民幣(約新台幣1萬1千元)」；張男很清楚停在車站停車場收費較高，但直言「沒想到會這麼貴」。

該停車場管理公司也表示，從7月1日他們就有公告調整收費方式，「單日停車費用並不設定上限」，他們表示都符合相關規定，更建議旅客可以辦理「月租停車」，價格比較划算；而且停車場在匝道入口處，就有放置明碼標價的告示牌。

北京物價局也對此案例作出回應，提到2016年1月1日起，地下停車場或露天停車場的收費標準可以由停車公司自由定價。不過，不只張男對於天價停車費難以接受，先前就曾有不少旅客被該停車場的收費方式嚇到，「停車56小時，收費1115元(約新台幣5102元)」、「停車22小時，收費竟要450元(約新台幣2059元)」。