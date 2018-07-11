砸41萬整形失敗被醫院嗆「不爽去跳樓」 女子真的跳了

2018年07月11日 09:02 陳慶餘

中國大陸廣州一名楊姓女子為了讓五官變得更美更立體，在上個月砸了9萬人民幣（約新台幣41萬元）來隆鼻，沒想到她的鼻子卻在手術之後明顯歪斜，讓她氣得找醫師理論，雖然醫師指出這是正常現象，術後需要恢復時間，但女子仍不斷抱怨，讓醫院的員工忍不住嗆楊女「不爽就去跳樓」，而楊女在聽見後也真的萌生自殺念頭，真的爬到醫院的頂樓準備自輕生，幸好被趕到的消防員給救下。

根據《新快報》報導，楊女在上個月14日和姊姊一起到廣州一間醫院整容，兩人分別花了6萬元人民幣（約27萬元台幣）和9萬元人民幣（約41萬元台幣）來隆鼻，但楊女在手術後卻出現鼻中偏移、下巴歪斜等症狀，讓她氣得找醫師理論，而醫師也解釋這是手術後的正常現象，並承諾若是楊女不滿意，醫院絕對會負責到底，幫她整到滿意為止，但楊女因為又怕出事，所以不願意接受。

由於雙方一直對後續處理的方法談不攏，讓醫院的員工忍不住嗆聲，要無法接受的楊女趕快去死一死：「妳從這裡跳下去，但從這裡跳下去會摔死的，你去跳你去跳，我這裡就有一個窗口，你趕緊的，來，你跳。真的可以。」沒想到經不起刺激的楊女竟然真的萌生自殺念頭，在當天傍晚爬上醫院頂樓準備輕生，幸好被人及時發現，並且通知消防員到場搶救。

事後，醫院則對職員的氣話道歉，「我們承認這段話是我們工作人員說的，所以我們公司會對他作出相對應的處分，因為事實上，我們工作人員交流的方式是不對的。」

不過醫院也強調，當時為楊女手術的醫師是有執照的合法醫師，而且醫師在手術前也有先告知楊女她的外貌在手術後需要恢復期，如果覺得不滿意也可以找其他的醫療機構來鑑定，看看是不是醫療事故，但是楊女一直沒有去做。

女子不只鼻子歪，下巴也變斜（翻攝《新快報》）

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