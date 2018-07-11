砸41萬整形失敗被醫院嗆「不爽去跳樓」 女子真的跳了

砸41萬整形失敗被醫院嗆「不爽去跳樓」 女子真的跳了（翻攝《新快報》）

友善列印

中國大陸廣州一名楊姓女子為了讓五官變得更美更立體，在上個月砸了9萬人民幣（約新台幣41萬元）來隆鼻，沒想到她的鼻子卻在手術之後明顯歪斜，讓她氣得找醫師理論，雖然醫師指出這是正常現象，術後需要恢復時間，但女子仍不斷抱怨，讓醫院的員工忍不住嗆楊女「不爽就去跳樓」，而楊女在聽見後也真的萌生自殺念頭，真的爬到醫院的頂樓準備自輕生，幸好被趕到的消防員給救下。

根據《新快報》報導，楊女在上個月14日和姊姊一起到廣州一間醫院整容，兩人分別花了6萬元人民幣（約27萬元台幣）和9萬元人民幣（約41萬元台幣）來隆鼻，但楊女在手術後卻出現鼻中偏移、下巴歪斜等症狀，讓她氣得找醫師理論，而醫師也解釋這是手術後的正常現象，並承諾若是楊女不滿意，醫院絕對會負責到底，幫她整到滿意為止，但楊女因為又怕出事，所以不願意接受。

由於雙方一直對後續處理的方法談不攏，讓醫院的員工忍不住嗆聲，要無法接受的楊女趕快去死一死：「妳從這裡跳下去，但從這裡跳下去會摔死的，你去跳你去跳，我這裡就有一個窗口，你趕緊的，來，你跳。真的可以。」沒想到經不起刺激的楊女竟然真的萌生自殺念頭，在當天傍晚爬上醫院頂樓準備輕生，幸好被人及時發現，並且通知消防員到場搶救。

事後，醫院則對職員的氣話道歉，「我們承認這段話是我們工作人員說的，所以我們公司會對他作出相對應的處分，因為事實上，我們工作人員交流的方式是不對的。」

不過醫院也強調，當時為楊女手術的醫師是有執照的合法醫師，而且醫師在手術前也有先告知楊女她的外貌在手術後需要恢復期，如果覺得不滿意也可以找其他的醫療機構來鑑定，看看是不是醫療事故，但是楊女一直沒有去做。

女子不只鼻子歪，下巴也變斜（翻攝《新快報》） 女子不只鼻子歪，下巴也變斜（翻攝《新快報》）

※中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

以為老公私會小三！正宮謊稱「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。