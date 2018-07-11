基隆市長酸朱立倫「出國怕被罵才放颱風假」 網友反嗆：失格差勁

基隆市長林右昌（取自林右昌UChange臉書）

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瑪莉亞颱風是否放假北北基不同調，基隆市選擇跟和台北市一樣不放假，而基隆市長林右昌今早也在臉書上說明昨日晚間的決策過程，更質疑新北市會放颱風假，是因為「朱立倫出國怕被罵」，但也有網友認為林右昌牽拖其他執政地區很不尊重，是一種失格差勁的行為。

林右昌稍早在臉書上指出，不放颱風假是一個「煎熬的決定」，並指出在昨晚8點多，新北市突然傳來訊息，表示不管北市、基隆放不放，他們（新北）已經決定「要在9點宣布停班停課」，讓他和柯文哲都很錯愕，更偷酸朱立倫大概是「人在國外怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」

不過林右昌的說法卻引起網友兩極看法，有網友認為林右昌這種捕刀的行為對其他的執政地區很不尊重，「我本來很力挺柯p不放假的部分，但是新北市的放假也是有偏遠地區的考量，也有是非達標的考量，這種發言是否有些不當，尊重每個人的思考跟專業，自己的決策不需要牽拖其他執政地區吧～失格差勁」、「若一昧的只有專業而沒有體恤的執政者，是不仁、不成熟的，朱、柯敢面對的你做不到，所以請拿出自己的肩膀，別再拉別人進來了。」

但也有網友指出，明明朱立倫也可以選擇讓偏遠地區放假就好，而不是讓整個新北都一起放，「認真覺得全市都放真的就是在國外怕被罵」、「分區放假就好啦，全市放假還要拖台北基隆下水，決策根本有問題」。

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