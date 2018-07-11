朱立倫霸氣放颱風假 網友狂讚「最瀟灑男人」

2018年07月11日 10:50 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

是否該放颱風假是不少縣市首長的噩夢，面對瑪莉亞來襲，新北市率先宣布11日停班停課，與台北、基隆脫勾，對比台北市長柯文哲的臉書被罵聲灌爆，新北市長朱立倫霸氣放颱風假之舉更是讓逾萬名網友同聲叫好，還群起狂讚他是「今世最瀟灑男人」。

6年來首度打破北北基同步決策慣例，朱立倫昨晚間9時搶先宣布今停班停課，提到新北市沿海各區，11日清晨最大陣風會到10級，山區雨量可達400公釐，都已符合停班停課標準，加上災後須要時間清理環境，「我們決定新北市，明天停班停課一天。」朱立倫也提醒，北海岸地區民眾務必提高警覺，沒有必要不要出門，另外，所有防颱同仁更要上緊發條，做好隨時支援、救援的準備。

貼文一出，立即被網友推爆，並群起狂讚「立倫，您是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。當風雨來襲，您總是一聲下令，護集所有新北人的安危。立倫，您的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。每逢颱風襲來，新北人民徬徨無助，您總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』如今瑪莉亞侵襲，瘦弱無力的我們，已經聽見你那宛如純真佳音般的聖旨了」。

另外也有網友力挺，「苦民所苦，市長知道我們要在風雨中趕上班、接小孩之苦，這不是風力、雨量的考量而已」、「不管別人怎麼貼政治標籤，謝謝市長以市民為第一考量」、「您不是一個只會依據冷冰冰的數據的首長」。