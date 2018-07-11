嘲諷？時尚洋裝暗藏「神奇魔力」 網笑歪：看了心情會變好

2018年07月11日 13:18 邱柏玟

人要衣裝，佛要金裝，但有些衣服不是每個人都能夠駕馭的！有民眾逛網拍發現一件有「魔力」的洋裝，看了讓人不禁跟著「哈哈哈」，而且居然要價1200元人民幣(約新台幣5500元)，引起熱烈討論。

昨(10)日有一名網友在臉書社團分享一張穿搭照，畫面中一名女子穿著一件連身白洋裝，揹著一個小包包，顧著滑手機沒有注意到前方有人在拍她；但仔細一看該女穿的洋裝，上面佈滿很多「哈」字；原PO看到女子身上的洋裝居然要價1200元人民幣(約新台幣5500元)，也忍不住笑說，「哈哈哈哈哈哈哈」。

女子身上的洋裝設計布滿了「哈」字，讓網友紛紛直呼時尚真的不是每個人都懂得。(圖/ 翻攝自淘寶網)

從淘寶網能找到這件「新潮」的洋裝，上頭更標榜由獨立設計師設計的2018年春季新品，原價要1500元人民幣(約新台幣6900元)，1200元人民幣(約新台幣5500元)還是促銷價；從商品介紹還能看到，曾有藝人在電視節目上穿過，算是「時尚」的洋裝。

大票網友都被這件洋裝逗得樂不可支，紛紛笑說「會讓路人哈哈哈」、「莫名的好笑」、「不知道為什麼我會忍不住跟著哈哈哈...」、「時尚不是我們平凡人懂得」、「一見你就笑」、「這衣服有種魔力！一看見就笑翻」、「時尚是需要靠顏值才撐得起來的」、「好歡樂的衣服」、「恥度值點滿了」、「這衣服有聲音啊」、「有點嘲諷的感覺」。