客趁颱風夜開房唱歌！報數僅4個 她看監視器驚「多2人？」

客趁颱風夜開房唱歌！報數僅4個 她看監視器驚「多2人？」(示意圖/非當事人)

友善列印
/綜合報導

颱風瑪莉亞於昨(10)日來襲，造成北部許多地區有明顯風雨，不過有些行業仍無法放假堅守崗位。有一名在摩鐵工作的員工抱怨，颱風夜她仍敬業的冒著風雨上班，期間遇到一組顧客來唱歌，當時他們告知一共有4人，豈料她看監視器時卻發現，根本不只。

一名女網友在《爆怨公社》抱怨，自己在汽車旅館擔任櫃檯員，颱風夜當天她冒著風雨上班，甚至被風吹雨淋，沒想到卻遇到一組奧客，她們來到店裡，報4人要來開房唱歌，沒想到女網友在觀看監視時發現，這組顧客根本6人還硬凹是4個人。

原PO透露，因為公司有在車道上及電梯裡安裝監視器，每當客人到車道時，他們規定需出去迎接，因此必須隨時觀看監視器才會發現。豈料當她向顧客告知此事後，對方眼看賴不掉只好付錢，但態度卻開始變差「跟我要10個杯子，我回他：好，他竟然說：聽見沒有？（口氣極差）」。

這讓原PO心理相當不滿，大嘆「欸…我欠你什麼嗎？沒錢你可以在家，颱風天危險，你就被拍到了，你沒付我要付欸！服務業悲歌…到底我欠你什麼？」。許多網友紛紛表示「颱風不乖乖待在家，要省錢就不要出來唱歌，何必為難…颱風假是讓人防颱不是享樂好嗎！」、「委屈妳颱風天工作，還要受這種人的氣」，還有人開玩笑表示「你確定另外兩個是人嗎...」。

便當這樣賣170元！2尾小蝦... 颱風天要上班嗎？公司主管要他...

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