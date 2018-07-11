新娘狂發抖落淚！攝影師知超火真相 怒毆新郎阻止婚禮

2018年07月11日 16:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

新人拍攝婚紗照，應該都是帶著喜悅的心，若發現其中一人露出害怕神情，那肯定有隱情。土耳其有一名正義攝影師，日前被受雇幫一對新人拍婚禮照，豈料拍攝當天，他卻發現新娘神情害怕，甚至還落下眼淚，讓他驚覺不對勁，一問才知新娘居然才15歲，讓他當場停止拍攝，甚至打傷新郎。

根據《Hurriyet Daily News》報導，攝影師奧恩爾( Onur Albayrak)前兩週，接到一個幫忙拍攝婚禮的工作，而這場婚禮預計於7月5日在Turgut Ozal公園舉辦，不過當時都是新郎一人來他的工作室討論事宜，儘管讓奧恩爾感到奇怪，但仍沒多想並在指定時間出現。

抵達婚禮會場後，他才第一次看見新娘，奧恩爾驚覺不對勁「我第一次在婚禮上看到了新娘，而她卻還是一個孩子，流露出害怕的表情，還不斷的顫抖」，詢問新郎才知道，新娘竟然只有「15歲」，這事情讓奧恩爾無法接受，拒絕幫婚禮拍攝照片，甚至企圖阻止這門婚事。

新郎則是威脅要奧恩爾履行合約，而他則表示「就算要被打，我也不會幫忙拍攝童婚」，新郎這時氣得動手毆打奧恩爾，兩人也因此打成一團，最後新郎甚至被打到鼻子歪掉。而這起事件也獲得許多人關注，大讚奧恩爾是英雄。

奧恩爾在臉書表示，這名未成年新娘就是虐待兒童案件的受害者，而他也永遠不會替童婚新娘拍攝照片，「我希望這種事情不要再發生，如果你問我是否會再做同樣的事情，我會說『是的』」。其實土耳其法律規定，男女年滿18歲才可結婚，若男子娶未成年女子，可判處刑責，但土耳其童婚現象仍不斷出現。