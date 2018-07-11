抱浮屍海漂20小時！生還女崩潰「替屍取名」聊天作伴

2018年07月11日 16:38 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國普吉島船難造成44人罹難，其中就有一名女性生還者分享經歷，表示她在海上漂流近20個小時獲救，當時身邊還有很多浮屍，她抓住其中一位罹難者，打開對方包包找到一瓶水，最後帶著遺體游到附近小島，甚至幫對方取名「小姐姐」。

譚昕妍接受央視採訪時表示，她和同伴坐在船艙最後面的位置，當時遊客們都沒有發現危險，直到船開始傾斜，對面座位玻璃窗外的海水不斷上升，大家才驚覺有危險。發生船難當下，現場開始出現混亂，有的船員在發救生衣，有的乘客摔倒大喊「別從船艙內出去」，接著艙內的玻璃承受不住海水的壓力，瞬間爆開，船艙也灌入大量的海水。

譚昕妍帶著罹難者游往小島，最後被漁船救起。(圖/翻攝自微博)

當時，譚昕妍深吸一口氣，想游到門口，但因為她不會游泳，海浪直直打過來，她和同伴也被迫分開，被水嗆到後的她更有快窒息的感覺。當譚昕妍再睜開眼後，發現自己已經在海面上，船也沉沒了，周圍還有很多飄在海上的乘客，但她卻找不到自己的同伴。

譚昕妍說，當時心裡很害怕，只好一直抓著不知道是誰的救生衣，過了一陣子，她才發現旁邊有很多屍體漂浮。因為等不到救難隊到達，譚昕妍只好打開罹難者的包包尋找食物，最後找到了一瓶水，成為她唯一的食物來源，「我還幫她取了一個名字，叫她小姐姐，然後我就開始跟她說話，因為一個人在海上真的特別害怕。」

後來譚昕妍決定帶著罹難者的遺體，往遠處的小島游過去，「我就一直帶著她，想游到那個小島阿或有燈光的地方，但是一直游不過去，然後慢慢地天就快亮了，然後我就跟她說，是不是我們兩個一起游，阻力太大了，我說我最後再試一次，如果還是被海浪推回來的話，那我可能就帶不了你了，最後試了一下，發現還是不行，我就跟她說了一聲對不起，就把那個繩子放開了。」

在海上漂浮近20個小時，譚昕妍看到了一艘船，她奮力游過去並大聲呼喊，對方也回應「okok」，獲救後的她才被送往普吉當地的醫院治療。