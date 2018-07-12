少年逛賣場看謎片磨蹭 網友驚見亮點：他衣服的米奇在哭泣

2018年07月12日 07:59 邱柏玟

大多數家電賣場都會放置展示品，供人試用、體驗產品性能，但竟成為小朋友的「發洩慰藉」。最近日本千葉縣有一名民眾逛家電量販店，發現有一名疑似國中生的少年，使用展示的iPad看謎片，甚至一邊磨蹭桌角洩慾；許多網友看完影片覺得少年超大膽，還有人看著他身穿的衣服，直呼「米奇正在哭泣啊」。

8日一名來自日本千葉縣的網友在推特分享一段影片，他去逛家電量販店「NOJIMA」的時候，他突然看到店內有一名男國中生動作十分詭異，走近看才知道對方用展示的iPad看A片，他撇見螢幕畫面不僅是「姊姊系」的內容，少年還不斷磨蹭展示櫃桌角，大膽行徑讓他感到震驚不已。

有眼尖網友發現，少年身穿的卡通圖案上衣，「米奇正在哭泣啊」。(圖/ 翻攝自推特@ kokeshinomori)

大票網友看到少年不顧旁人進入「自我享受」的境界，紛紛感嘆「這少年長大不得了啊」、「第一次看到男生用桌角洩慾」、「感覺拍到20年前的我…」、「他穿的衣服說不定是小學生」、「那麼小就有喜歡的種類了啊」；還有人仔細看到少年身上的卡通圖案T恤，笑說「他衣服的米奇正在哭泣啊」。