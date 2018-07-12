真心男撩絕情女！「對穿腸」示愛結局神展開 網狂推：天生一對

真心男撩絕情女！「對穿腸」示愛結局神展開 網狂推：天生一對(圖/ 翻攝自臉書《靠北工程師》)

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有越來越多人喜歡在網路上聊天，透過交友軟體認識新朋友，但緣分這檔事真的說不準！最近有一名女子網路上遇到一名幽默的男子，兩人開始你來我往的「對穿腸」超狂對話，雖然最後這段巧遇沒有下文，但也讓她覺得可惜；大票網友看完根本默契百分百的對話，紛紛讚嘆「你們趕快結婚吧」。

兩人你來我往的「對穿腸」超狂對話，讓網友全笑翻。 兩人你來我往的「對穿腸」超狂對話，讓網友全笑翻。(圖/ 翻攝自臉書《靠北工程師》)

一名號稱「絕情女」的女網友透過交友軟體遇到一名自稱真心男的男網友，對方一開始跟她玩起電影《唐伯虎點秋香》裡面的「對穿腸」情節，開始你來我往的「撩妹攻守戰」，從對話中能看出真心男不斷出招，甚至還會押韻、數字聊到英文、聊血型星座等，發現兩人十分有默契的回應對方。

兩人你來我往的「對穿腸」超狂對話，讓網友全笑翻。(圖/ 翻攝自臉書《靠北工程師》) 兩人你來我往的「對穿腸」超狂對話，讓網友全笑翻。(圖/ 翻攝自臉書《靠北工程師》)

真心男最後發現絕情女要離線準備出門，使出大絕招希望聽到女方叫他一聲「北鼻」，沒想到絕情女沒有上當，真心男只換來被叫「北七」的下場。不過，絕情女將兩人的對話分享到臉書粉絲專頁《靠北工程師》，語氣略帶落寞地表示，「之後都沒遇到像這樣幽默的人了」。

兩人你來我往的「對穿腸」超狂對話，讓網友全笑翻。(圖/ 翻攝自臉書《靠北工程師》) 兩人你來我往的「對穿腸」超狂對話，讓網友全笑翻。(圖/ 翻攝自臉書《靠北工程師》)

網友看完兩人「對穿腸」工整的對話，紛紛留言讚嘆，「這是我在靠北工程師看過唯一最有才」、「快出對子對死他」、「你們兩個天生一對」、「結尾很有力道」、「快點交往啦」、「你們趕快結婚吧」、「學起來學起來」、「這…暑假終於救活了，感動」、「素質！我終於看到素質」。

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