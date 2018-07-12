自創「連技口訣」爆紅 電競正妹遭爆性愛成癮曾當援交妹

2018年07月12日 09:47 陳慶餘

呆阿拿身上的刺青在不雅影片中被清楚拍出（翻攝微博）

貴圈真亂！中國大陸知名手機遊戲《王者榮耀》擁有高人氣，而一位專門拍攝遊戲解說、實況影片的電競正妹「呆阿拿」，近日靠著一套遊戲內新角色的搞笑解說和自創的連技口訣「1433223」一夕爆紅，甚至還登上微博熱搜。

沒想到近日卻有一名自稱是呆阿拿炮友的男網友在網路上爆料，指出呆阿拿曾經因為感情受挫，從此約砲約上癮，甚至還跑去援交，不少男粉都曾經一親芳澤，更在事後私下交換約砲心得，由於爆料者指證歷歷，甚至還拿出呆阿拿的約砲影片以及清楚指認出她的身體特徵，因此當消息曝光後立刻引起不少粉絲譁然。

手遊《王者榮耀》近日推出新英雄「元歌」，不過由於這隻英雄是一隻雙人角色，技能是其他英雄的兩倍，因此在推出後也被不少玩家吐槽操作的難度實在是太高，而呆阿拿卻能夠利用一段短短的影片清楚介紹元歌的技能用法，搭上她搞笑獨特的重慶口音以及自創的連技口訣「1433223」，讓影片瞬間爆紅，除了被《王者榮耀》官方轉貼外，還登上了微博的熱搜，影片觀看人次也因此突破千萬。

但人紅是非多，近日卻有一名自稱是呆阿拿炮友的男子在微博上爆料指出，呆阿拿在過去曾經當過援交妹，還在某次的交易過程中被客人拍下了色情影片，而當他知情後就介入協調，並且透過管道拿回這段影片，沒想到呆阿拿為了感謝他的幫忙，竟然主動獻身，讓爆料男瞬間暈船，開始和呆阿拿展開交往。

爆料男指出，剛開始他很認真對待這段感情，兩人也像是一般男女朋友一樣一起出遊，而各種費用也幾乎都是由他所支出，他更送了不少禮物給呆阿拿，沒想到他卻在事後發現女方除了跟他交往以外，私底下還和不少乾爹、網友、粉絲發生肉體關係，讓他瞬間心灰意冷，因此才會選擇上網爆料。

由於爆料男的指證歷歷，加上還附有對話紀錄以及清楚拍下呆阿拿身體特徵的性愛影片截圖，因此在消息曝光之後不少粉絲都不敢置信。而被指控約砲劈腿、甚至是援交的呆阿拿，在事發仍正常拍攝電玩短片，至今仍無正面回應此事。

爆料者貼出兩人的親密合照（翻攝微博）

《王者榮耀》新英雄元歌（翻攝微博）