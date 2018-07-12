小黃搶快連撞4車！騎士騰空噴飛 21秒驚悚畫面曝光

小黃搶快連撞4車！騎士騰空噴飛 21秒驚悚畫面曝光（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導

新北市板橋1日下午4時許發生一起嚴重車禍，一輛計程車行經民權路及文化路口時搶快闖黃燈，連續衝撞4輛綠燈剛起步的機車，導致多人噴飛，其中3男2女傷勢較重，由救護車送醫。事後一名19歲林姓女傷者PO文控訴，男友至今仍躺在加護病房插管，但58歲池姓肇事司機卻毫無悔意，還推託賠償責任，甚至誣賴他們闖紅燈，氣得釋出21秒驚悚畫面要網友幫忙評評理。

林女昨（11日）深夜在臉書社團《爆料公社》PO文表示，由於男友還在當兵服役，本月1日原本要陪他去板橋火車站搭車，沒想到途中卻被計程車騰空撞飛，她當場骨折痛暈過去，但同行男友情況卻不樂觀，不但被撞到氣胸、肋骨斷裂，還連開兩次刀，目前還在加護病房插管中。

林女痛批肇事司機僅在車禍當天到院探視，接下來的一個禮拜始終不聞不問，直到9日聽聞她即將出院才前來探望，但一見面連句慰問和道歉都沒有，劈頭就問說，「啊不是要出院了？什麼時候要出院？啊醫藥費多少？」林女不滿對方態度惡劣，當場與他起口角，未料司機竟惱羞成怒，反倒誣賴他們闖紅燈，還嗆聲傷者未做筆錄，肇責也尚未釐清，「所以什麼都不賠」。

小黃搶快連撞4車！騎士騰空噴飛 21秒驚悚畫面曝光 受傷騎士倒地不起，現場機車碎片四散。（圖／翻攝自影片）

林女聽完司機的詭辯當場傻眼，直呼「兩邊都紅燈？交通號誌壞了是不是？到底有誰看過會有十幾台機車會在警察局門口一起闖紅燈？」林女並PO出好心人提供的行車紀錄器，痛心表示「因為他的闖紅燈，造成我男朋友19歲就這樣躺在加護病房，以後就算好了也會留下很大的後遺症、我身上也會留下難以抹去的傷疤…這個人不需要反省嗎？為什麼會有那麼惡劣的人！」

網友們看完影片後也氣憤難平，「天啊，人整個噴飛」、「千萬不要和解」、「要告手腳要快！別等他脫產！就來不急了」；不過也有人認為司機確實不用先付醫藥費，「正常流程是由你們先行支付所有住院醫療與補助工具費用，然後留下所有收據，等肇事鑑定判別下來雙方應負責的百分比後，再向對方保險公司求償。至於你們受傷導致無法自理或工作的相關損失求償，這屬於民事糾紛。」

文章來源：Facebook/爆料公社（觀看影片請點此）

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