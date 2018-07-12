嫌引擎太吵 ！白人男猛踹跑車 亞裔車主暴怒開扁

亞裔男子不滿車子被踹又被辱罵，下車直接開扁（影片截圖）

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嫌引擎太吵 ！白人男猛踹跑車 亞裔車主暴怒開扁（取自YOUTUBE/NextShark Mag）

美國加州舊金山灣區的街頭，近日爆發一起疑似因種族歧視所導致的鬥毆事件，一名亞裔男子日前駕駛著改裝後的Audi R8跑車出門，沒想卻在路上被一名白人男子嫌「引擎聲太大」，並遭到他用腳猛踹跑車，讓亞裔車主下車和對方理論，沒想到卻因此演變成全武行。

從曝光的影片中可見，亞裔男擺好架式對白人男的頭部不斷揮拳攻擊，並且逐漸占了上風，雖然一開始只是一對一，但隨後另一名身穿藍色上衣的白人男子卻突然從鏡頭飛撲進場將亞裔男撞倒在地，並演變成一場群毆事件，最後是由眾多路人勸架之後這場衝突才得以平息。

相關影片在網路上瘋傳後，立刻衍生出一場種族歧視的爭議，而事件主角、亞裔男子林楠（Nan Lin，音譯）也被網友起底，發現他是一名新生代的男演員，曾演出電影《鬼盒牛仔》（Ghostbox Cowboy），而他也出面還原事發經過，指出當時這名白人男子用粗話罵他，而他離開現場在下一個路口等紅燈時，這名男子又再度出現，還不斷嘲弄他「是不是同性戀」、「男乘客是不是我的『女朋友』」。

林楠指出，他隨後見到男子帶著女兒，就提醒他不要在女兒面前說這種不妥的話，沒想到男子在被洗臉後，當場見笑轉生氣，開始出腳猛踹他的R8跑車，他才會下車找對方理論，而對方也作勢要攻擊，他出於本能反應才會開始反擊。

而這起事件原本只是一場一對一單挑，但隨後有另一名白人男子從鏡頭外衝出來，飛撲將林楠壓倒在地，讓林楠相當不滿，「他說他是在勸架，你會用這種飛撲的方式來勸架嗎？」林楠進一步表示，雖然警方後來獲報趕到現場處理，但兩方都決定不提出告訴，只是影片在網路上瘋傳，所以他才會選擇出面澄清。

相關事件在美國最大論壇Reddit引發熱烈討論，不少網友在看過影片之後都稱讚林楠「扁人的動作」很有架式，但也有人認為這很有可能是一場種族歧視的事件，指出該名白人男子應是看不慣林楠又高又帥，還開著跑車，才會出嘴嘲弄。

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