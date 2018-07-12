手機送修暗藏「字條＋紙鈔」 一句話讓店員超苦惱

手機送修暗藏「字條+紙鈔」 一句話讓店員超苦惱(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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民眾手機故障通常都會趕緊送修，更迫不及待能趕快修好。有一名男子手機壞了送修，但維修人員打開手機卻發現一張字條和兩張紙鈔，居然要求「千萬別修好」，讓他尷尬地不知所措；照片被分享到網路上，引起網友積極幫忙想對策。

一名網友在臉書社團發文，分享一張手機送去維修的照片，畫面中看到手機被拆開後，裡面有一張字條和2張人民幣百元鈔票，字條上寫著「老闆：千萬別修好，老婆要查裡面信息」；這尷尬的狀況，讓原PO笑說，「身為一個專業的行動電話維修人員，這…修還是不修呢？」，他還開玩笑，「換2張藍色的來就修不好了」。

維修手機人員看到顧客字條「千萬別修好」，讓他不知所措。 維修手機人員看到顧客字條「千萬別修好」，讓他不知所措。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多人看到這令人不知所措的字條，紛紛想出對策，「換主板，恢復原廠設定，應該可以雙贏」、「修好，然後幫他清除資料」、「修好之後低階格式化抹寫」；也有些人因此發現修手機真的可以賺很大，「明天開始學修手機」、「哈哈哈要學起來」、「高招」、「轉行修手機了」。

還有網友更高招，「我會修好，但是等他老婆來，跟他老婆收另一筆，應該會比200更多」、「收起來，把信息備份，私訊他老婆說你有老公的聊天紀錄，開價2000再賺一筆」。

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