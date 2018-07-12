網傳「股王薪資條」月入16萬！網驚：伙食津貼18000？

2018年07月12日 12:10 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

股王大立光今年霸氣發放46.77億元員工分紅，再創新高，若以台灣目前5200名左右的員工計算，平均每位可領分紅將近90萬元，比不少普通上班族的年薪還高。近日網路上流傳一張疑為大立光的薪資條，光伙食費用就逼近基本薪資，月薪更高達16萬，讓網友稱羨不已，不過也有人認為薪資條應該是有心人士自行列印輸出，質疑造假。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張5月份薪資條，公司名稱被打上馬賽克，只看得出來是「大Ｏ光電股份有限公司」，被網友直指是「大立光」，其中光是伙食津貼就高達18000元，讓網友驚呼「伙食吃這麼好喔」、「光一個伙食津貼就快一個月薪水」、「伙食補貼到18000是用生命去換錢還是賣血？」

另外，薪資條上載明本薪82200，再加上各式津貼及加班費，5月月薪實領161,890元，幾乎是本薪的兩倍，不少網友認為「這應該是主管而且有相當能力的才可能」、「這薪資單看完讓我懷疑人生了」、「高薪很正常，不然很難留住人才，大陸企業都是用2-3倍薪資在挖人的」

不過也有人質疑薪資條的真實性，「這是自己列表機自己打的吧…光勞健保費～以新制～所得越高繳越多來算～光這條就打臉照片內的薪資單…」、「薪資表不是長這樣」、「大立光薪資明細都用email寄的」。