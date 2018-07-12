小狗從30公尺高樓墜落 男子徒手接被讚「真英雄」

男子徒手接狗，被強大的衝擊力給壓倒在地（翻攝每日郵報）

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巴西聖保羅日前發生一起小狗墜樓的驚悚事件，一名男子奧古斯都（Joao Augusto）在返家時，見到住處的大樓有一隻白色的西施狗從高達30公尺的9樓墜下，而他在見狀後不是閃躲，而是衝上前去張開雙臂試圖將狗接住，雖然沒有完全接住小狗，但他的身體也為墜樓的小狗提供緩衝，並且奇蹟似的毫髮無傷，而奧古司都也被封為「救狗英雄」。

根據《每日郵報》報導，當時奧古斯都正準備要回家，正當他準備剛踏入住處大樓的門口時，忽然發現離地30公尺，位於9樓的一處台上有一隻白色的西施狗掛在牆邊搖搖欲墜，見狀的奧古斯也立刻大叫，要求管理員來幫忙，但情況實在來得太突然，在管理員來幫忙之前，小狗就摔落下來，讓奧古斯都只能徒手接狗。

從曝光的監視器畫面中可見，身穿藍衣的奧古斯都在停車場高舉雙手準備接狗，而狗狗就直接下墜撞到奧古斯都的手臂和身體，讓他當場被強大的撞擊力給撞倒，瞬間跌坐在地上，摔落的狗狗則是因為有奧古斯都提供緩衝而毫髮無傷，在墜地後快速起身跑走。

事件曝光後，奧古斯都被不少網友大讚是真英雄，但他則謙虛的表示自己只是盡他所能，做該做的事。事後，西施狗的主人也非常感謝奧古斯都的幫忙，並且立刻在陽台加裝圍欄，以防止類似事件再度發生。

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