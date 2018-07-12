極限運動男跳34公尺懸崖 「雙腿直插入水」膝蓋炸裂超驚悚

極限運動男跳34公尺懸崖 「雙腿直插入水」膝蓋炸裂超驚悚(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
影片中血腥畫面無馬賽克，可能造成身體不適，請斟酌觀看。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

全球有許多熱愛挑戰極限運動的人，像是高空彈跳、攀岩、衝浪之類，而夏天更多人會找地方玩「跳水」。美國一名男子西文斯基(Ryan Szymanski)和朋友到郊區玩，他特地找了一處34公尺高的懸崖，想要挑戰自己的跳水紀錄；豈料，姿勢錯誤卻導致他膝蓋炸裂，瞬間皮開肉綻，他還看到自己的韌帶，十分驚悚。

綜合外媒報導，來自美國的西文斯基今年雖然才22歲，但他早已是一名經驗豐富的極限運動玩家，跑酷、跳水或體操等他都有涉略，日前他和朋友們一群人到郊區玩水，發現有一處34公尺高的懸崖，因此他當下決定挑戰自己的跳水紀錄。

西文斯基想要挑戰自己的跳水紀錄，便勇敢地從34公尺高的懸崖向下跳。 西文斯基想要挑戰自己的跳水紀錄，便勇敢地從34公尺高的懸崖向下跳。(圖/ 翻攝自影片)

西文斯基的朋友也替他側拍紀錄，從影片中看到他面對有一定高度的懸崖帶有些許緊張的神情，但他沒多久便鼓起勇氣，先是一段小距離的助跑後，直接跳下懸崖，過程中他還特地做出後空翻動作，看起來相當從容，最後他以「雙腿直插」的姿勢進入水中，完美跳水畫面讓周遭好友們紛紛為他歡呼和鼓掌。

萬萬沒想到眾人以為精彩的跳水挑戰，卻成了西文斯基悲劇的開始，當他試著從水裡走上岸時，突然驚覺自己無法好好站立，當他低頭看才發現，膝蓋居然炸裂得皮開肉綻，連韌帶和肌腱等等看得一清二楚，傷口相當嚴重。

但因為他跳水的姿勢錯誤，造成他的膝蓋瞬間炸裂，傷口畫面相當驚悚。 但因為他跳水的姿勢錯誤，造成他的膝蓋瞬間炸裂，傷口畫面相當驚悚。(圖/ 翻攝自影片)

後來經過緊急就醫搶救，西文斯基身體目前已無大礙，而傷口也有進行縫合；醫師解釋傷口形成的原因，因為西文斯基跳水姿勢錯誤，當他從34公尺的高度向下跳，儘管水是液體，但重力加速度再加上「雙腿直插入水」，會讓他的腿部有直接撞擊牆壁的壓力，膝蓋承受過大的擠壓，才會導致重傷。

西文斯基事後表示，「當下我有感到疼痛，但我以為只是抽筋或是在水中撞到石頭，沒想到上岸後一看，才知道情況那麼嚴重」。

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