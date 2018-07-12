客插隊無視6客丟千元在櫃台 店員神回網讚：應變能力好強

客插隊無視6客丟千元在櫃台 店員神回網讚：應變能力好強(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

有些奧客不想排隊就插隊，惡劣行為也考驗店員危機處理方式。有一名在餐飲業工作的網友表示，最近店裡來了一名客人，寫了外帶菜單後，連同1千元丟在櫃台，而他前面其實還有6名排隊的客人，店員好心叮嚀，奧客還反回「我趕時間！」，最後店員大聲喊道「因為你沒排隊，所以我們排在最後一號」，讓許多網友拍手叫好。

一名餐飲業店員在《靠北奧客》寫下「外帶排隊點餐！為什麼就是聽不懂，看不懂中文！？」，指一名顧客到店裡點餐，先跑至內用區寫菜單，之後連同一千元丟在櫃台，急急忙忙的跑回內用區吹冷氣，菜單上更寫著「外帶」兩字，店員當下便提醒「先生！請你排隊點餐喔！你這樣沒辦法幫你做」。

豈料男子不以為意，無視他前面還有6組客人，反回「隨便幫我排在一個人後面，我趕時間！」，由於原PO不想與對方爭論，靈機一動便將男子排在最後一個，沒想到才做完2組客人的餐點，該名男子便不耐煩的到櫃台前吼，這時店員便冷冷的說「因為你沒排隊，所以我們排在最後一號，請耐心稍等」。

最後，男子不斷的抱怨，表示自己以後不來了，原PO心想「奇怪！乖乖排隊不就好了，當其他人都白痴嗎？那大家都寫菜單插隊不就好了」。許多網友都誇讚原PO「謝謝你的堅持與隨機應變的能力」、「跟他說排了啊！永遠的最後一位」、「奧客要遵守諾言，不要再來哦！」。

文章來源：靠北奧客 原文

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