兒子帶女友回家保證「會小心」極品辣媽讓網友全歪樓

兒子帶女友回家保證「會小心」極品辣媽讓網友全歪樓（圖／翻攝自爆廢公社、臉書）

友善列印
／綜合報導

網路上有一位極品辣媽日前發文出賣兒子，卻因為外型太過亮麗讓網友全歪樓了！該名辣媽透露，由於當時外面風大雨大，要兒子颱風天早點回家，沒想到兒子卻說要帶女友回來過夜，還保證「我會小心」，讓她驚呼「這句話意思是？」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》上傳一張與兒子的對話截圖，當她提醒對方颱風天早點回家時，兒子表示正在和女友吃飯，還問說「她晚上住我們家應該沒關係吧？」原PO語帶遲疑地說「不好吧？」不料兒子竟回說「我會小心」，讓她相當傻眼，於是上網尋求網友意見。

對話曝光後引起網友熱議，不少人紛紛笑虧「恭喜！準備當阿嬤了」、「沒辦法妳有個帥兒子，颱風天他女友會怕要他保護」、「校連（閩南語，意指年輕）媽媽要變校連阿嬤了」；不過原PO外型姣好，讓不少網友歪樓狂讚「兒子？妳當他女朋友我都不覺得意外…有這種媽媽太幸福」、「無敵年輕，怎麼保養的？」、「媽媽也長得太逆天了！美極了」

《蘋果》報導，該名極品辣媽68年次，育有一子一女，分別為88年次及87年次；同時她也不吝分享自己的美麗祕訣，除了睡前和起床都會做25分鐘至30分鐘的瑜珈之外，平日晚上也會和女兒去公園慢跑，假日則會安排游泳或是打網球，另外也會注重防曬和控制飲食。

兒子帶女友回家保證「會小心」極品辣媽讓網友全歪樓 極品辣媽育有一子一女，凍齡美貌讓人分不清是姐弟還是母子。（圖／翻攝自臉書）
兒子帶女友回家保證「會小心」極品辣媽讓網友全歪樓 極品辣媽在臉書分享瑜珈照引來不少網友按讚。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

文章來源：Facebook/爆廢公社

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